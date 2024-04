Arteixo renueva su apoyo a la labor de las entidades de carácter social

El Ayuntamiento de Arteixo renueva su apoyo a la labor que realizan las entidades de carácter social, tras aprobar tres convenios con otras tantas ONG para colaborar en la asistencia a personas con parálisis cerebral, daño cerebral adquirido y afectados por enfermedades mentales que realizan Aspace, Adaceco y Apem, respectivamente.



Según fuentes municipales, el acuerdo con Aspace está dotado con 10.000 euros y sirve para apoyar el trabajo de índole social que la entidad desarrolla en el ámbito del término municipal.



“Aspace leva a cabo unha labor importantísima, que realiza coas familias que precisan de todos os apoios necesarios. A súa labor é todavía máis importante se temos en conta os logros da entidade nos últimos anos no cuidado destes enfermos. O obxecto do convenio é colaborar coa financiamento do transporte de usuarios de Aspace, para que poida prestar servizos de calidade aos residentes no municipio arteixán”, dijo la responsable municipal de Servicios Sociales, Inés Ramos.



Las mismas fuentes añaden que Aspace tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral mediante la defensa de sus derechos, los servicios a las entidades asociadas y la cooperación institucional. También pretende dar visibilidad a este colectivo mediante el impulso de proyectos con diversas instituciones.



Otra de las entidades que recibirá fondos del Gobierno local, que preside Carlos Calvelo, es Adaceco (Asociación de Daño Cerebral de A Coruña). Recibirá también 10.000 euros como ayuda a su labor en el campo de la neurorrehabilitación y atención integral a las personas afectadas por daño cerebral y sus familias. La asociación combina e integra multitud de disciplinas ofreciendo tratamientos, actividades complementarias, ocio terapéutico, estimulación socioafectiva, relación social y de respiro familiar a todas aquellas personas afectadas por este tipo de patologías cerebrales.



Asimismo, se aprobó otra subvención, en este caso de 12.000 euros, a Apem (Asociación pro Enfermos Mentales) como ayuda al mantenimiento del centro de rehabilitación psicosocial y laboral que mantiene en el municipio arteixán.



Cabe indicar que, además de este convenio, Apem mantiene un contrato de carácter social a través del cual desarrolla su labor en el mantenimiento del parque forestal de Monticaño. Allí trabaja un grupo de personas que ha alcanzado la inserción laboral a través de las gestiones y de los programas que lleva a cabo esta asociación.