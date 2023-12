Arteixo realiza pruebas para cinco puestos en el servicio de recogida de basura

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la convocatoria de los procesos selectivos para cubrir hasta cinco puestos de trabajo en el servicio de recogida y transporte de basuras de Arteixo.



El procedimiento es de oposición libre y se buscan dos conductores de camiones y tres operarios para el traslado de residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento realiza diversas pruebas de aptitud –examen teórico, práctico y de gallego– para escoger a los empleados que formarán parte de la empresa pública Sumarte como personal laboral fijo.



Las principales funciones a desempeñar por los operarios serán, entre otros: traslado de contenedores –incluyendo servicio puerta a puerta, punto limpio y recogida de enseres–, supervisión del vaciado en el camión, puesta en marcha de la prensa del vehículo, limpieza del camión y de las isletas, asistencia al conductor del camión en las maniobras de recogida, comunicación de incidencias y manejo de herramientas y elementos de recogida.



Los requisitos para participar en la oferta pública son ser español o nacional de otros Estados en los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Ley 5/2015 de 30 de octubre; tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa, carné de conducir B, no padecer enfermedades ni defectos físicos que impidan el desarrollo de las funciones propias del puesto y no haber recibido expediente disciplinarios en administraciones públicas. No se requiere titulación académica específica.



La prueba teórica tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y la teórica un máximo de 80. La primera no será eliminatoria, pero la segunda sí, igual que el examen de gallego. En caso de empate en las cualificaciones finales, desde Arteixo señalan que como primer criterio de desempate tendrán preferencia las aspirantes mujeres, “ao estar verificada a infrarrepresentación feminina” en este ámbito laboral de Arteixo.