Arteixo imparte talleres para prevenir a sus adolescentes de la violencia machista en el mundo digital

Una campaña en los institutos para prevenir cualquier tipo de agresión machista entre los adolescentes de Arteixo. Una iniciativa impulsada desde la institución municipal que contempla “obradoiros” para educar sobre los peligros de este tipo de violencia en mundo digital, indican desde el Gobierno de Carlos Calvelo.





Los técnicos do Centro de Atención a Muller de Arteixo y la propia edil de Servicios Sociales, Inés Ramos, visitaron o IES Manuel Murguía coincidiendo con el taller educativo “Violencia de Xénero e o Novo Contexto Dixital”, que se impartió en las aulas de Primero de Bachillerato.





Esta actividad, financiada por la Secretaría Xeral de Igualdade, se había realizado con anterioridad en el IES de Sabón y tiene como principal objetivo “a prevención das novas formas de violencia que xorden no contexto dixital, ofrecendo medidas para previr conflitos e adquirir competencias en materia de igualdade”, explicaron desde Arteixo.





Aplicación

Este tipo de acciones formativas son parte de un programa de concienciación entre los más jóvenes del municipio sobre la violencia de género, que dispone de otras herramientas tras activar la aplicación digital Conecta Con Sentimento, “que é unha app con información e recursos acerca da violencia de xénero dirixida principalmente á xuventude, que pode ser descargada nas plataformas de iOS e Android”.





Con esta aplicación, los responsables municipales tratan de ofrecer a los chicos los recursos necesarios para “abordaxe e a detección de indicadores de abuso nas relacións de parella, dos mitos do amor romántico e da importancia de manter relacións igualitarias e libres de machismo”, explican desde el departamento que dirige Inés Ramos.





La aplicación les permite “analizar de xeito anónimo e por si mesmos as súas relacións de parella e tirar as oportunas conclusións” y cuenta con un “apartado de suxestións e consultas directas co Centro de Información ás Mulleres, que serán tratadas de xeito confidencial” por técnicos del CIM. Además, dispone de otro apartado con otros recursos a los que acudir en caso de ser preciso.





Asimismo, el Centro de Información ás Mulleres de Arteixo también inició el Programa de Atención a Menores, orientado a niños que viven situaciones de violencia de género y dirigido a familias usuarias del CIM.





Individual

Este programa contempla, entre otros aspectos, la atención a las víctimas de manera individual y grupal, así como a sus hijos, y con él se aspira a “dar resposta á necesidade de intervención psicolóxica cas nenas e nenos que viven ou viviron violencia de xénero nas súas familias”.





El personal incide en la importancia de abordar con éxito “o impacto que esto causa no seu benestar psicolóxico presente e no seu desenvolvemento futuro”,y or eso se cuenta con una psicóloga especialista en la atención a menores que con víctimas.