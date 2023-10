Arteixo creará una nueva plaza para los vecinos de O Pazo, en Suevos

El Ayuntamiento de Arteixo ha sacado a licitación el proyecto de creación de una nueva plaza en O Pazo, Suevos, donde también se ampliará un camino que no admitía el paso de los vehículos de emergencias. La inversión, apuntan desde el Gobierno local, ascenderá a 183.394,06 euros (IVA incluido) y las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses.



Como explica José Antonio Calvelo, edil de Medio Urbano y Medio Rural, la actuación busca responder a una demanda histórica de los vecinos de la localidad, que se quejaban de la estrechez de la vía y denunciaban que ambulancias o camiones de bomberos no podían acceder en caso de sucesos en las viviendas. “Incluso un coche un poco ancho tampoco pasa por allí, y ya no digamos cuando aparece otro coche de frente. No hay zona para dar marcha atrás”, comenta el concejal.



Según el proyecto, la superficie afectada total de calzada a pavimentar es de 870,85 metros cuadrados, y la superficie total de la nueva zona de reunión será de 127,85 metros. Calvelo destaca que “la nueva plaza estará ubicada junto al lavadero y colocaremos mobiliario urbano para que sirva como punto de encuentro vecinal, pero la actuación más urgente es ampliar el camino para dar un servicio adecuado a los habitantes de esa zona”.



En el entorno de esa zona de reunión se encuentra actualmente una pequeña vivienda que el Ayuntamiento adquirió y que demolerá, dejando los muros exteriores como cierre.



Hórreo polémico

Estas obras fueron objeto de polémica en el pleno de marzo de este año. José Antonio Calvelo, manifestó su malestar por la postura del concejal no adscrito del mandato anterior, Antonio Patiño, que votó en contra de las expropiaciones porque uno de los vecinos se opuso al proceso, al considerar que no se estaba dando valor a un hórreo en su propiedad. “Pedía 50.000 euros por un hórreo de cemento sin valor patrimonial alguno. El vecino puede pedir lo que considere pero ampliar el camino para que pueda pasar una ambulancia era prioritario”, dijo en su momento el concejal.



El plazo de obtención de pliegos y presentación de ofertas se mantiene abierto hasta el 6 de noviembre a las 23.59 horas. “Con la ejecución de este contrato se implementará la seguridad vial tanto para el peatón como para el tráfico del automóvil, no solo de la circulación habitual sino también del tránsito de emergencias, como las ambulancias y el servicio de extinción de incendios. También se verán afectados elementos de mobiliario urbano y alumbrado público”, reza el proyecto.



Desde el Gobierno arteixano calculan que, “si no hay novedades”, las obras comenzarán a finales de enero o principios de febrero de 2024.