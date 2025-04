Arteixo celebró su tercera conferencia estratégica

El centro cívico de Arteixo acogió hoy la tercera conferencia estratégica del concello de Arteixo en la que participaron en tres mesas redondas diversos especialistas, responsables políticos y representantes de diversos sectores económicos y sociales.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, señaló en la apertura de la conferencia que “desde o convencemento de que o principal valor de futuro para o noso municipio é a capacidade de asociación e colaboración para afrontar os próximos desafíos, proponse, como parte do proceso de elaboración da estratexia do municipio celebramos o terceiro gran encontro entre os distintos actores e sectores de Arteixo. Este encontro permitiranos identificar os aspectos prioritarios do Arteixo de futuro que queremos e podemos conseguir”.

Cerca de trescientas personas acudieron a las mesas redondas invitadas como parte del tejido económico, asociativo y social de Arteixo, además de representantes de otras administraciones como el Estado. Así, la Delegación de Gobierno estuvo representada por la directora del Área Funcional de Fomento, Ana Quintairos; y la Xunta de Galicia estuvo representada por Encarnación Rivas, directora xeral de Urbanismo.

Ambas participaron en una mesa redonda moderada por Juan Arredondo en la que trataron el impacto de la financiación europea en la creación de valor en el territorio. Esta mesa redonda estuvo introducida por un vídeo en el que intervino María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, que recordó las importantes inversiones que Arteixo había logrado gracias a su trabajo en el desarrollo de estrategias como la urbanización del paseo del Balneario, la construcción de itinerarios peatonales seguros o la conversión de A Capela do Balneario en un espacio para eventos culturales.

Una segunda mesa redonda estuvo formada por el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, José Manuel Lage, primer teniente de alcalde del concello de A Coruña; Evencio Ferrero, alcalde de Carballo; Cristina Pardo, primer teniente de alcalde de Culleredo; y Rocío López, concejala de Promoción Económica de Laracha.

Los representantes de estos cinco concellos limítrofes, moderados por Josep María Pascual, destacaron la importancia de tener una visión del territorio más amplia para que los vecinos puedan beneficiarse de las estrategias colaborativas que desarrollen los concellos. “Un exemplo serían o servicios de bicicletas públicos que temos Arteixo e A Coruña, onde se podería colaborar para que se utilizasen de forma conxunta”, explicó Lage.

Por su parte el alcalde de Carballo resaltó la necesidad de desarrollar estrategias de futuro que permitan adelantarse a las necesidades, “como pasou no solo industrial en Carballo, que actualmente está agotado”. La importancia de ese eje industrial como elemento vertebrador también fue destacado por la representante del concello de Laracha, Rocío López: “temos que ter en conta que unha persona que vive en Laracha pode traballar en Arteixo ou A Coruña ou viceversa, o cal nos obliga a ter estratexias de colaboración entre concellos”.

En general, los repressentantes de los cinco concellos estuvieron plenamente de acuerdo en que están vinculados por diversas interdependencias y que debe existir siempre una comunicación a través de la que se trabaje en temas industriales, de logística y de movilidad.

La última mesa de la jornada estuvo formada por Teresa Gutiérrez, gerente del Centro Comercial Aberto; Cristina Naya, vicerrectora de Divulgación, Cultura e Deporte de la Universidade de A Coruña; Patricia y Javier Aliste, de los comedores de Inditex; Antía Muruzábal, gerente de Apem; Luis García Deber, director de la Fundación Ronsel; y Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster Tic.

Estuvieron moderados por Marta Marzoa, gerente de la Asociación de Empresarios de Sabón, y trataron temas como los proyectos que están impulsando las organizaciones a las que representan en Arteixo y las posibilidades que ofrece la colaboración público-privada para afrontar desafíos dentro del municipio de Arteixo.