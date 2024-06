La Xunta adjudica la mejora de la seguridad de la AC-542 en Infesta

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, informaron a los vecinos de Infesta, en Betanzos, de que la Xunta ha adjudicado la redacción del proyecto de mejora de la seguridad en la AC-542 a su paso por la localidad brigantina, para dar respuesta a las reiteradas demandas de este colectivo. Do Campo recordó que la actuación comprende el tramo entre el punto kilométrico 0+000 (intersección con la AC-840) y el 2+400 (enlace con la A-6).



La obra habilitará un itinerario peatonal continuo y accesible al menos en una de las márgenes, que cumpla con las exigencias de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, en aquellos tramos en que no existan, además de ampliar o reformar las existentes que no sigan estos requisitos o que estén en un estado de conservación deficiente. “A actuación deste itinerario tamén contempla a ampliación do paso superior sobre a vía férrea existente no punto 1+980, para dar cabida ao antedito itinerario peonil e a reordenación da sección transversal da AC-542, naqueles treitos nos que o carril central se atopa actualmente cebreado, para permitir a ampliación das beirarrúas sen diminuír o ancho dos carrís nin das beiravías”, declaró la delegada.

Otras medidas



Belén do Campo apunta que la obra también dará respuesta a peticiones de los residentes como la sustitución de vados completos por rebajes de acera en los accesos a fincas privadas, la incorporación de elementos para disuadir a los vehículos de invadir las aceras o estacionar en ellas, la instalación de barandillas de protección en puntos de desnivel, la mejora de la iluminación en el paso bajo la N-VI y el refuerzo de la señalización de los pasos de cebra existentes.



Además, se procederá a la reordenación de la intersección existente con los ramales del enlace con la N-VI entre los puntos kilométricos 0+280 y 0+330, en el lado izquierdo de la AC-542, la habilitación de un cambio de sentido con carril central de espera en los puntos 0+860 a 0+910, el desmonte de la curva existente en los puntos 0+670 y 0+770 y, aprovechando esta actuación, se estudiará también la posibilidad de reordenar y mejorar el mencionado acceso a la N-VI.