Santiso es reelegido presidente del Consorcio por cuarta vez con la oposición de Alternativa

No hubo lugar a la ‘sorpresa’. El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, fue reelegido ayer, por cuarta vez consecutiva, como presidente del Consorcio As Mariñas. No obstante, su continuidad al frente del ente supramunicipal se ve empañada por la oposición de Alternativa dos Veciños, ya que tanto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, como el de Carral, Javier Gestal, votaron en contra de un nuevo mandato del regidor abegondés. Los mandatarios locales de Betanzos, María Barral; Culleredo, José Ramón Rioobo; Bergondo, Alejandra Pérez, y Cambre, Óscar García, apoyaron a Santiso, mientras que el de Sada, Benito Portela, optó por la abstención.



Aunque en la sesión plenaria nadie realizó comentario alguno sobre el resultado de la elección, García Seoane aprovechó su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope para manifestar su contrariedad.

“Continuamos con máis do mesmo. Seguiremos sin Mancomunidade e sen Área Metropolitana”, dijo al tiempo que desveló que en principio era partidario de que la presidencia recayese en Barral pero que finalmente decidió presentar su candidatura, aún a sabiendas de que solo contaría con el apoyo de Gestal.



La vicepresidencia es de nuevo para la regidora brigantina, la Comisión de Hacienda, la presidirá Oleiros; la de Medio Ambiente, Culleredo; la de Personal y Régimen Interior, Cambre, y finalmente la destinada a Cuentas, es para Betanzos.