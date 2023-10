El paso de la borrasca ‘Celine’ el pasado fin de semana todavía se hace sentir en el área metropolitana

El paso de la borrasca ‘Celine’ el pasado fin de semana por el área metropolitana todavía se hace sentir. Principalmente, en los municipios de Betanzos, Oleiros y Oza-Cesuras. Es precisamente en este último donde el efecto, si no más cuantioso económicamente porque todavía no se han valorado los daños, ha sido más notorio. Un tornado a mediodía del lunes levantó los tejados de dos viviendas y arrancó varios árboles, en el lugar de Penabelá, en la parroquia de Rodeiro. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque comarcal de Betanzos y del propio Ayuntamiento.

Sin embargo, fue de tal magnitud del suceso que todavía ayer trabajadores municipales y el propio alcalde, Pablo González, participaban en las labores de retirada de escombros y arbolado. Además, se invitó a las personas que residen en las dos viviendas más afectadas a pernoctar en un hotel del centro urbano ya que las casas podrían no resistir el paso de otro frente como el que se espera a partir del mediodía de hoy.

“Estamos retirando árboles y buscando soluciones de habitabilidad para las personas más afectadas. Hay tejados dañados y podría ser que los vecinos tengan que ser realojados debido a los fenómenos meteorológicos que se avecinan. Por supuesto, que el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos”, dijo el mandatario local, en declaraciones que efectuó a la emisora de radio local de la Cadena Ser.



Vivienda abandonada



Aunque menos espectacular también llamó la atención que se reavivase durante la mañana el incendio de una vivienda abandonada en la plaza de Enrique IV, en A Ribeira, en las inmediaciones del Malecón de Betanzos. Según fuentes del 112, alrededor de las ocho de la mañana los bomberos del parque comarcal de la localidad tuvieron que desplazarse hasta el lugar donde el pasado domingo se declaraba otro incendio.

El operativo permaneció activo hasta bien entrado el mediodía. En el participaron cuatro motobombas con el apoyo de integrantes de Protección Civil. Cabe recordar que el inmueble se incendió por primera vez debido a un cortocircuito en un electrodoméstico que pudo haberse mojado a causa de las fuertes precipitaciones que se registraron el pasado sábado en la ciudad.



Nueva reclamación a la Xunta



La destaca presencia de ‘Celine’ en la comarca también ha servido al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, para realizar un nueva reclamación a la Xunta, en concreto a la Dirección Xeral de Costas. El frente provocó el pasado fin de semana importantes daños en la estructura del paseo marítimo de Santa Cruz. Tantos que el Ayuntamiento se ha visto obligado a cerrar un tramo.

“O Concello remitirá por escrito un novo informe alertando da grave situación de estabilidade que presenta o paseo, con serio risco de afundimento ante os ocos existentes, nos que colle unha persoa (...). Esixirá que Costas actúe de urxencia”, apostilló el regidor. l