O novo Ciclo de Documentais Galegos trae a Carral temáticas biográficas, medioambientais e da memoria histórica

O Concello comezará, este mes, unha nova edición do seu Ciclo de Documentais Galegos que, nesta ocasión, traerá temáticas biográficas, medioambientais e da memoria histórica. A cuarta edición comezará mañá, xoves 20 de febreiro (20.00 horas), coa preestrea de Julio Camba: o home que non quería ser nada.

En catro sesións que terán lugar na Casa da Cultura presentaranse cinco producións galegas con temáticas diversas. En todas as sesións contarase cos directores ou directoras das películas para manter un coloquio cos espectadores. Abre o ciclo o 20 de febreiro Julio Camba: o home que non quería ser nada, de Aser Álvarez. Este documental biográfico de carácter creativo é unha viaxe para descubrir a Julio Camba (Vilanova de Arousa, 1884 – Madrid, 1962), un dos xornalistas españois máis populares do século XX. Transcorre durante o seu último baño na habitación 383 do Hotel Palace de Madrid, onde pasou os trece últimos anos da súa vida. Viaxaremos a través da súa memoria, dos testemuños dos seus biógrafos e amigos e as lecturas dos seus artigos nalgunhas das cidades do mundo nas que traballou como correspondente: Lisboa, París, Londres, Berlín, Roma ou Nova York.

O 27 de febreiro será unha sesión con dúas proxeccións. Na pel da Memoria fala de Mariví Villaverde, filla de alcalde republicano, que con 14 años vese obrigada a exiliarse por culpa do golpe de estado. Este relato reflexiona sobre a importancia da memoria histórica a través das vivencias da súa protagonista. Pola súa banda Dores recolle as historias de catro persoas que, dunha forma ou outra, foron testemuñas ou recollen os testemuños das consecuencias da represión franquista en Galicia. Coral Piñeiro, directora das dúas curtametraxes, estará presente para comentalas co público asistente.

Ignacio Benedeti presentará a súa película Spitsbergen: o gardián do Ártico o xoves 6 de marzo. O director viaxou a bordo do buque rompexeos Malmó para gravar as consecuencias que a actividade humana descontrolada provocan no Ártico. Esta longametraxe de 81 minutos proxectarase en película celuloide de 16 mm.

Ese programa remata o 13 de marzo co documental Os espazos en branco, de Bruno Arias, que resultou premiado nos Mestre Mateo do 2024. Bruno leva moito tempo cunha espiña cravada: non lembra case nada de quen máis lle influíu na súa vida. A súa tía Xela (Arias) morreu cando el tiña 5 anos e só lle quedan dela as memorias doutras persoas. É por iso que, dezaoito anos despois, Bruno decide transitar as caras e lugares que viviron a súa tía para dar luz a este conflito interno a través da primeira herdanza que lle deixou: o impulso creativo.

Todas as proxeccións comezarán ás 20:00 h, con entrada de balde ata completar a capacidade da sala de audiovisuais da Casa da Cultura.

Este ciclo de cine galego documental conta co apoio da Deputación da Coruña e da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.