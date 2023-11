Miño solicita a la Xunta que la obra de mejora del puerto no se limite a dragar la dársena

Miño solicitó a la Xunta que las obras de mejora que está previsto realizar en el puerto de la localidad no se limiten en exclusiva al dragado de la dársena. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, trasladó a Portos de Galicia la necesidad de plantearse una reforma estructural del muelle para solucionar, de forma definitiva, el problema de acumulación de sedimentos y formación de lodos que afecta a las embarcaciones desde hace años.



El regidor, acompañado de la responsable de la Concejalía de Urbanismo, Emma González, mantuvo un encuentro con el presidente y el director de Portos, José Antonio Álvarez Vidal y Roi Fernández Añón, respectivamente, en el que dio traslado de las necesidades de los usuarios de las instalaciones portuarias.



Agradecimiento



Los gestores del ente autonómico, por su parte, confirmaron que actualmente se está tramitando el dragado del muelle y esperan que no se demore muchos meses. El regidor, que agradeció la iniciativa, no obstante, insistió en que “es necesario realizar paralelamente una remodelación más amplia para que no se vuelvan a acumular sedimentos dentro de unos años”.



Asimismo, durante la reunión se abordó la necesidad de realizar en el terreno, de dominio portuario, ubicado enfrente al Club Náutico un paso peatonal acondicionado para deportistas y usuarios de la zona porque a día de hoy se encuentra en mal estado. Además, se alertó de la presencia de grietas en un tramo del espigón y del importante deterioro de una grúa inoperativa desde hace bastante tiempo.



“Es peligrosa porque está deteriorada y ya cayeron varias piezas al suelo por lo que solicitamos que se buscase una solución coordinada con la cofradía”, apostilló el mandatario local.