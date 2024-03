Miño denuncia ante la Guardia Civil una tala no autorizada en un área protegida del río Xarío

Miño ha presentado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil una denuncia por delito medioambiental a la empresa que realizó una tala en la Fraga dos Muíños, en el entorno del río Xarío, “sin tener ningún tipo de autorización por parte del Ayuntamiento”. Consideran el acto una “imperdonable falta de respeto por el patrimonio natural y un grave incumplimiento de las normas”, especialmente porque este itinerario natural acaba de ser distinguido con el Sendero Azul por su alto valor ambiental.



Fue el Grupo Naturalista Hábitat quien dio aviso de este episodio al Ejecutivo local, que desde el primer momento inició los trámites para encontrar a los responsables del “desastre medioambiental”, señalan, “para exigirles la reparación de los daños causados, una investigación que ahora continuará el Seprona”. El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, confía “en que a Garda Civil logre atopar á empresa responsable para poder proceder á reparación dos danos causados nun tramo de 300 metros ao carón deste paseo que dende o Concello tratamos de promover, poñer en valor e, por enriba de todo, coidar”.



Eliminación de especies

Según explicaron desde Hábitat, el suceso ocurrió entre el 28 y el 29 de octubre de 2023 y afectó al arbolado autóctono existente en un tramo del itinerario distinguido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) como Sendero Azul.



En concreto, la corta se realizó en el extremo norte de la ruta, a la altura del cruce con el Camiño Inglés. Allí existe “unha liña eléctrica de media tensión seguindo o curso do río” y “eliminaron absolutamente toda a vexetación arbórea de ribeira” en casi un kilómetro utilizando maquinaria “teoricamente para deixar libre as faixa lineal de terreo que ocupa a liña eléctrica”, añade el Grupo Hábitat.



La organización advirtió hace unas semanas de que este tipo de espacio (‘Bosque Aluvial 91E0’), que está considerado de conservación prioritaria por la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE), quedó arrasado, “e o fértil chan do bosque sería convertido en lama”, continuaron los denunciantes, que aseguraron que “decenas de especies de vertebrados foron afectadas, destacando entre elas dous endemismos do noroeste ibérico: ra patilonga (ibérica) e saramaganta (chioglossa lusitanica)”.



En ambos casos son especies catalogadas como vulnerables en Galicia y están incluidas en el catálogo de especies amenazadas, lo que supone que “calquera actuación non autorizada feita co propósito de darlles morte, capturalos, perseguilos ou molestalos intencionadamente, e nos seus niños, tobeiras ou áreas de reprodución, invernada, muda, paso, repouso e alimentación, así como a destrución do seu hábitat” está totalmente prohibida, indicaron desde Hábitat.

Petición de informes

En diciembre de 2023, el colectivo ecologista solicitó información acerca de lo ocurrido al Ayuntamiento de Miño, instando a sus representantes a investigar “quen realizou a corta de arborado de ribeira (Hábitat 91E0)” y a aclarar si el responsable de la intervención contaba o no con autorización, a lo que la institución municipal respondió el pasado 2 de febrero para asegurar que no tenían constancia “de ningunha autorización de corta nin actuación doutro xeito na zona que se indica (Fraga dos Muíños do Xarío)”.



El Gobierno de Vázquez Faraldo informó a Hábitat de la elaboración de “un informe dos danos causados así como un orzamento para a recuperación medioambiental da zona aos efectos anteriores” y adelantó que “unha vez determinada a responsabilidade poderase solicitar o traslado da liña de electricidade”.