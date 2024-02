Investigan una tala ilegal en un área catalogada del entorno del río Xarío

El Ayuntamiento de Miño investiga una tala irregular en el entorno de la senda de A Fraga dos Muiños do Xarío tras una denuncia del Grupo Naturalista Hábitat. Según explicaron desde este colectivo, el suceso ocurrió entre el 28 y el 29 de octubre de 2023 y afectó al arbolado autóctono existente en un tramo del itinerario diseñado por el municipio y distinguido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) con la ‘Bandera Sendero Azul’.



En concreto, la corta se realizó en el extremo norte de la ruta, a la altura del cruce con el Camiño Inglés. Allí existe “unha liña eléctrica de media tensión seguindo o curso do río” y “eliminaron absolutamente toda a vexetación arbórea de ribeira” en casi un kilómetro utilizando maquinaria “teoricamente para deixar libre as faixa lineal de terreo que ocupa a liña eléctrica”, añadieron desde Hábitat.

Protección de la UE

La organización advierte de que este tipo de espacio (‘Bosque Aluvial 91E0’) está considerado de conservación prioritaria por la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE), quedó arrasado, “e o fértil chan do bosque sería convertido en lama”, continuaron los denunciantes, que aseguraron que “decenas de especies de vertebrados foron afectadas, destacando entre elas dous endemismos do noroeste ibérico: ra patilonga (ibérica) e saramaganta (chioglossa lusitanica)”.



En ambos casos son especies catalogadas como vulnerables en Galicia y están incluidas en el catálogo de especies amenazadas, lo que supone que “calquera actuación non autorizada feita co propósito de darlles morte, capturalos, perseguilos ou molestalos intencionadamente, e nos seus niños, tobeiras ou áreas de reprodución, invernada, muda, paso, repouso e alimentación, así como a destrución do seu hábitat” está totalmente prohibida, indicaron desde Hábitat.



En diciembre, el colectivo ecologista solicitó información acerca de lo ocurrido al Ayuntamiento Miño instando a sus representantes a investigar “quen realizou a corta de arborado de ribeira (Hábitat 91E0)” y a aclarar si el responsable de la intervención contaba o no con autorización, a lo que la institución municipal respondió el pasado 2 de febrero para asegurar que no tenían constancia “de ningunha autorización de corta ni actuación de outro xeito na zona que se indica (Fraga dos Muños do Xarío)”. En cualquier caso, expresaron su intención de “remitir requirimento a Naturgy para que informe de dita actuación e os permisos cos que contaban, indicándose que se van valorar os danos medioambientais que serán obxecto de reclamación por parte do Concello de Miño”.

Informe

El Gobierno de Vázquez Faraldo informó a Hábitat de la elaboración de “un informe dos danos causados así como un orzamento para a recuperación medioambiental da zona aos efectos anteriores” y adelantó que “unha vez determinada a responsabilidade poderase solicitar o traslado da liña –como exigían los naturalistas– aos efectos da protección da entorna o tratarse dun espazo catalogado recentemente como ‘Sendeiro Azul’”



Desde Hábitat agradecieron la respuesta del Ayuntamiento de Miño, al que reclaman que no escatime en recursos para garantizar que se depuren responsabilidades y se restauren los hábitats naturales destruidos, al margen de la modificación del trazado de la línea eléctrica que, en su opinión, motivó la corta de arborado autóctono en el entorno del río Xarío de Miño.

Una red municipal de senderos sostenibles reconocida en 2023 con la ‘Bandera Azul’

La denominada senda de A Fraga dos Muíños do río Xarío tiene unos kilómtetros de recorrido y se acondicionó para el paseo con una inversión pública de aproximadamente 60.000 euros, recordaron desde el Grupo Naturalista Hábitat a raíz de su denuncia ante el Ayuntamiento de Miño.



La corta afectó a una quinta parte da senda, “sen contar a afección a un treito río arriba que forma parte da contorna inmediata da senda”, en tanto, según las estimaciones del colectivo, se actuó en unos 400 metros de ruta y otros 500 metros más río arriba, expuso Hábitat.



En el mes de diciembre del año pasado, a esta senda de A Fraga dos Muiños do río Xarío y a la de Os Sentidos se las reconoció con la ‘Bandera Sendero Azul’ que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Esta entidad premió así al Ayuntamiento de Miño por el compromiso y puesta en valor de senderos que promueven la educación ambiental en el marco de una serie de acciones que prevé continuar en el mandado 2023-2027.



En el río Xarío se recuperaron cinco antiguos molinos, se realizaron actuaciones de fomento de polinizadores en el contorno del campo de golf, se colocaron pasarelas de madera y se erradicaron especies exóticas y alóctonas.