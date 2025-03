Iníciase en Oleiros a instalación do colector marrón (orgánico) que se abrirá cunha tarxeta

A partir do 15 de marzo será necesaria unha tarxeta de acceso para poder abrir o colector marrón para a reciclaxe dos residuos biodegradables (restos de comida, plantas, cáscara de ovo, pousos do café, carne, espiñas de peixe, froitas, herba...). Para poder facer uso do colector marrón, porta por porta repartirase un caldeiro da mesma cor de 10l, bolsas biodegradables, folletos informativos e a tarxeta de acceso ao colector.

O Consorcio das Mariñas está a instalar os novos colectores marróns en todas as parroquias do municipio. Actualmente estase a repartir, porta por porta en diversos núcleos do municipio onde xa se instalaron os colectores marróns, o material necesario para separar os biorresiduos na casa: un caldeiro marrón de 10l, bolsas biodegradables, folletos informativos e a tarxeta de acceso ao colector; que será indispensable a partir do 15 de marzo para poder abrilo e depositar os residuos.



A implantación dos colectores será progresiva, co obxectivo de acadar os 300 colectores operativos á maior brevidade posible. Con este novo sistema, búscase mellorar a calidade dos residuos orgánicos e avanzar cara unha xestión máis sostible .



Desde o Consorcio das Mariñas infórmase que unha vez rematado o reparto porta a porta, o material (caldeiro, tarxetas de acceso e bolsas) ficarán emprazados na Nave de Servizos Municipais do Concello de Oleiros (rúa Río) para que os veciños e veciñas poidan pasar a recollelo no caso de que non lle chegara á súa vivenda.



Poderase consultar máis información e detalles no teléfono 981 784 704, escribir a info@consorcioam.org, ou cubrir a solicitude do material en https://consorcioam.rsu.gal.