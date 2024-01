El Gobierno provincial y el Partido Popular se cruzan reproches de propagandismo en época electoral

‘¡Y tú, más!’. La exclamativa resume casi a la perfección la sesión plenaria ayer de la Diputación. Gobierno provincial y Partido Popular se enzarzaron durante casi hora y media en acusaciones recíprocas de propagandismo en época electoral. Un enfrentamiento dialéctico en el que incluso participó el diputado de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, que por una vez coincidió en parte con la argumentación del portavoz del grupo popular, Evaristo Ben.



Fue precisamente este último el primero en tomar la palabra en una sesión en el que el único punto del orden del día rezaba ‘Sesión plenaria extraordinaria (a petición del grupo popular) para abordar a campaña postal de información á cidadanía sobre o Plan Único realizada pola institución provincial”. Inició su parlamento censurando la campaña publicitaria en la que el ejecutivo, encabezado por Valentín González Formoso, según él, ensalza las obras realizadas en cada municipio con fondos del Plan de Obras y Servicios y la calificó de “sorpresiva, alevosa y mendaz”.



“No vamos a negar el derecho de la Diputación a poner en valor su existencia y explicar la función o utilidad del ente provincial, pero cuesta creer que el señor Formoso desconozca las previsiones de publicidad y cuesta creer mucho más que el presidente desconezca que las obras del POS se desarrollen con el esfuerzo político de quienes integran las corporaciones locales”, dijo Ben, al tiempo que denunciaba la “mala fe” del presidente por poner en marcha una campaña publicitaria en época de sombra.

Criterios



El siguiente en tomar la palabra fue García Seoane que también criticó el envío de misivas a los domicilios por parte de la Diputación, aunque sus criterios difieren de los del PP.



“Os fondos do Plan Único son cartos dos concellos, distribuidos a través da Diputación. Pero son os concellos os que deciden os investimentos, os que licitan as obras e os que tramitan os permisos pertinentes”, dijo el regidor oleirense, al tiempo que puso de manifiesto su impaciencia porque la sesión plenaria se estuviese convirtiendo, según él, en un debate prelectoral entre PP, PSOE y Bloque.



La primera réplica a las acusaciones de Evaristo Ben vino de la mano de la diputada y concejala coruñesa Avia Veira que censuró que las campañas institucionales de la Xunta y del PP son “indistinguibles”.



“As cartas informativas sobre o Plan Único sen asinar, a diferencia das da Xunta, non teñen nada reprochable nin ética nin legalmente (...) son un exercicio de transparencia e un método máis directo e máis económico de informar sobre o principal plan de cooperación municipal da Deputación”, dijo Veira.



Por su parte, el portavoz del Partido Socialista, Bernardo Pérez, argumentó que la resolución de la Xunta Electoral de Galicia al respecto del envío de cartas dejó claro que no existió vulneración de la legislación.

“Tanto a tramitación administrativa do expediente como os envíos por Correos foron efectuados antes da convocatoria das eleccións autonómicas, o pasado 26 de decembro”, dijo Pérez, al tiempo que contraponía la objetividad en el reparto de recursos del Plan Único con las convocatorias de ayudas de la Xunta “das que un 99% van a parar a concellos do Partido Popular”.