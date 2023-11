Las entidades sociales coruñesas atienden a 2.700 personas con apoyo de la Diputación

Las entidades sociales sin ánimo de lucro atienden en la provincia a 2.700 personas en situación vulnerable a través del apoyo económico de la Diputación. Y con motivo de reconocer la labor de estas asociaciones benéficas, el Gobierno provincial convoca la tercera edición del premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais. Un galardón que, según destaca el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su edición de ayer, pretende premiar el trabajo realizado por las entidades y de las personas que se encuentran detrás de ellas en favor del bienestar de las personas con más dificultades.



Las bases establece que las asociaciones que presenten sus proyectos al certamen deberán desarrollar su actividad en alguna de las siguientes áreas: familia, infancia y juventud; personas con diversidad funcional; personas mayores; minorías étnicas e inmigración; drogodependencias y otros trastornos adictivos, o riesgo de exclusión social.



“Queremos que estes premios sexan un recoñecemento a todas aquelas entidades e persoas que cada día contribúen a mellorar a vida das persoas máis desfavorecidas, que traballan para construir unha sociedade mellor”, afirmó el presidente provincial, Valentín González Formoso.



Premio de 40.000 euros



Por su parte, la diputada de Política Social, Mar García Vidal, destacó que en esta edición el Gobierno provincial otorgará cuatro premios de 10.000 euros cada uno; tres de ellos a los mejores proyectos ejemplo de buenas prácticas en el ámbito social y un premio a la trayectoria de una entidad que destaque por su implicación en mejorar la vida de las personas.



“Desde a Deputación apoiamos o traballo de 273 entidades sociais cada ano, financiamos 411.000 horas de servizo de axuda no fogar, contratamos a 179 profesionais dos servizos sociais nos concellos e atendemos a máis de 2.700 persoas co noso servizo de Teleasistencia. Son cifras que amosan que o eido social é un dos eixos fundamentais da acción desta institución”, afirmó la responsable de Política Social, que recordó que en la última edición fueron galardonadas Down Coruña y Aspronaga, entre otras.