La Diputación destaca el volumen de empleo que crean las cooperativas

La Diputación destacó el volumen de puestos de trabajo que generan las cooperativas. Y lo hizo en el seminario que se celebró ayer en el pazo bergondés de Mariñán bajo el título ‘Achégate ás cooperativas cunha ollada experta’ organizado por EspazoCoop, en colaboración con el gobierno provincial. La jornada se centró en ahondar en el conocimiento de aspectos de gestión que afectan a las empresas cooperativas, que crecen cada año de manera exponencial en Galicia.



Según fuentes de la entidad provincial, en total participaron representantes de medio centenar de entidades que se familiarizaron con información y conocimientos sobre temáticas laborales, fiscales y de contratación pública responsable.



Compromiso



La Diputada del área de Empleo e Industria, Rosa Ana García, destacó el compromiso de las cooperativas con el territorio y su contribución a la dinamización económica y el empleo. “As cooperativas non se deslocalizan, posto que as persoas traballadoras dunha cooperativa son socias ao mesmo tempo, obtendo un compromiso coa contorna. O emprego está ligado ao territorio, e isto é fundamental en Galicia, onde a economía social representa o 7% do PIB, xa que só as cooperativas sosteñen 17.000 empregos e facturan máis de 2.500 millóns de euros”, dijo la diputada.



Por su parte, la presidenta de EspazoCoop, Ana Olveira, en el último año se crearon 142 cooperativas en Galicia, de las cuales el 10% se hicieron socias de la Unión de Cooperativas de Galicia.



“O cooperativismo medra cada ano na comunidade e este tipo de xornadas son fundamentais para que diferentes axentes socioeconómicos podan acceder a coñecementos específicos sobre a realidade empresarial das cooperativas”, dijo la responsable de EspazoCoop.



Respecto a la Unión de Cooperativas EspazoCoop cabe indicar que es una entidad multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sin ánimo de lucro, de ámbito gallego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada en los principios cooperativos y sus valores, que tiene como objetivo agrupar y defender los intereses de las entidades asociadas, así como la divulgación y la consolidación del cooperativismo.