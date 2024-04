La Diputación apoya con más de 220.000 euros la labor de 20 entidades en defensa del medio ambiente

La Diputación apoya con una subvención de más de 220.000 euros la labor que llevan a cabo veinte entidades para defender el medio ambiente. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en su edición de ayer, publicó la concesión definitiva de las ayudas destinadas a asociaciones sin fines lucrativos para la cofinanciación de actividades en el ámbito medioambiental para el presente ejercicio.



Según fuentes provinciales, estas líneas de ayudas tienen como objetivo promover la conservación, promoción y la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente en A Coruña. Las ayudas incluyen aportaciones de hasta 20.000 euros y cubrirán entre el 20 y el 80% del presupuesto de gastos subvencionables.



Entre las entidades beneficiarias se encuentran Asociación Micolóxica Coruñesa, Fundación Fragas do Mandeo, Hábitat Grupo Naturalista, Asociación Verdegaia o Federación Galega de Medio Ambiente. Programas como el de custodia del territorio de Fragas do Mandeo, el festival Mar de Mares de Redes de Sal o el programa de conservación de suelos de Vento Noso son algunos de los que se desarrollarán con el apoyo de esta línea de subvenciones.



“As entidades beneficiarias desenvolverá co apoio económico da Deputación proxectos para actuacións relacionadas co voluntariado ambiental, difusión e sensibilización ambiental, conservación e actuacións relacionadas co cambio climático, sustentabilidade enerxética, desenvolvemento de políticas e estratexias ambientais, posta en valor de recursos naturais, limpeza de praias e outras que, en xeral, promovan a participación social no compromiso co medio ambiente”, explicó la responsable provincial de Medio Ambiente, Rosa Ana García.



Reunión



Por su parte, la diputada de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán Cancelo, mantuvo una reunión con el patrón mayor de la Cofradía de pescadores de Miño, José Antonio Anido Núñez, y el alcalde del municipio, Manuel Vázquez Faraldo. El objetivo era explicar las nuevas líneas de subvenciones de este año e interesarse por la situación que atraviesa el sector pesquero y marisquero en Miño y de las problemáticas concretas que le afectan.



Capelán agradeció el interés del alcalde y del patrón mayor y se comprometió a estudiar algunas de las propuestas planteadas desde la cofradía para las convocatorias de los próximos años y explicó que, aunque la Diputación carece de competencias directas en el sector pesquero, creó un área de gobierno específica para las actividades relacionadas con el mar y la agricultura, dada su importancia estratégica para el desarrollo económico y rural.



La cofradía miñense recibió el año pasado una ayuda económica de 17.000 euros, que podría incrementarse este año gracias al incremento del presupuesto del programa de subvenciones para cofradías y agrupaciones de mariscadores de la provincia.



Capelán también recordó que el Gobierno provincial incrementó este año las ayudas al sector pesquero y marisquero, que pasan de un presupuesto anual de 500.000 a 650.000 euros.



La Diputación mantiene abierto el plazo para que las cofradías y federaciones de cofradías soliciten las ayudas para sus actividades. Estas entidades podrán formalizar sus peticiones hasta las 14.00 horas del día 19.