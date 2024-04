Condenan a un veciño de Oza-Cesuras por inxuriar a un concelleiro en Facebook

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informou de que o Xulgado do Penal número 3 da Coruña condenou ao pagamento dunha multa de 1.806 euros, como autor criminalmente responsable dun delito continuado de inxurias con publicidade, a un veciño de Oza-Cesuras polos comentarios que realizou a través da rede social Facebook sobre un concelleiro da localidade e os seus dous fillos.

O maxistrado, que tivo en conta a circunstancia atenuante de dilacións indebidas, indica na sentenza que se acreditou que desde o 9 de setembro de 2018 o acusado publicou “numerosas mensaxes nas que alude directamente ao denunciante (a quen se refire como 'o honorario'), que é membro da corporación municipal de Oza-Cesuras desde 1991 e, concretamente, desde o ano 2015 primeiro tenente de alcalde algúns anos máis, sendo na actualidade concelleiro de urbanismo”. Ademais, recalca que tamén nomea aos seus fillos, “todo iso co propósito de menoscabar a súa honorabilidade no desempeño das súas funcións no Concello”.



Ademais da multa, impúxolle a prohibición de comunicarse e de aproximarse a menos de 100 metros da vítima, do seu domicilio, lugar de traballo ou calquera outro frecuentado por ela. O xuíz tamén o condenou a indemnizar ao concelleiro con mil euros, en concepto de responsabilidade civil.

O xulgado explica que, aínda que é certo que consta unha crítica á actuación do edil, o que predomina no texto é “un conxunto de improperios, non só dirixidos a el, senón tamén personalizados en dous dos seus fillos”. Na resolución, o titular do Xulgado do Penal número 3 da Coruña afirma que o que fai o acusado é “despacharse a gusto co concelleiro e a súa familia, acusándoo de actuar de maneira prevaricadora, de poñer os medios do Concello ao servizo do seu propio negocio, de abusar do seu poder, de perseguir e acosar ao acusado, de ter desatendidos aos veciños do Concello, de ter a outros como escravos, de prestar falso testemuño en xuízos, etc.”.