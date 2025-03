Los choqueiros de Samede y de Cambre despiden al Entroido hasta mediados de febrero de 2026

Aquellos que ven el vaso medio lleno están de enhorabuena, falta menos de un año para que retorne el Entroido, ya que estará de vuelta a mediados de febrero de 2026. Exactamente, martes de Carnaval será el 17. No obstante, al de 2025 había que despedirlo y como viene siendo habitual fueron los choqueiros de Samede y de Cambre los encargados de hacerlo en nombre de todos los festixeiros de la comarca.



Así, en Paderne la celebración comenzó ante la Capilla de Samede con el tradicional desfile por la aldea, desde la propia capilla hasta el campo da festa. Allí, alrededor de las 13.00 horas, se celebró el baile infantil de la ‘Muiñeiriña’, y poco más tarde, el baile de la ‘Muiñeira cruzada’. A las 14.30 se pasó al xantar popular, con un menú bajo la carpa a base de churrasco y apto, en el precio por persona, para todo tipo de bolsillos.



Los protagonistas, como no podía ser de otro modo, fueron los vixigueiros, farandulos, bonitos y carolos dando color y mejor humor al ‘Enterro do Policarpo’ con el que se puso el broche a la jornada. Cabe indicar que el Entroido de Samede se significa por su singularidad ya que se trata de una celebración que se inició en el siglo XIX, pero que paró en 1961, por motivaciones que ahora no vienen al caso, hasta que se recuperó en 2015.

Muíños de Norgasa



Por su parte, en Cambre se celebró el tradicional ‘Enterro da Sardiña’, en el que se dio eterna sepultura al Choqueiro y que anualmente tiene lugar el domingo siguiente al ‘Entroido pequeno máis grande do mundo’.

El muñeco se depositó en un carro para llevarlo a los Muíños de Norgasa, donde se realizó el tradicional lanzamiento al río. Olaya Sanjurjo Varela interpretó el papel de obispo durante la ceremonia, que estuvo amenizada, además, por la música de la charanga Santa Compaña.



Según fuentes de la organización, el Choqueiro, también conocido como Meco, es un personaje vinculado a las desviaciones morales y al que se le atribuían calificativos como los de lacazán o lambón. De hecho, se le conoce por su debilidad por la comida o el dinero.