Un centenar de empresas del área luce el sello de calidad de la Reserva

Un centenar de empresas del área metropolitana tienen a gala el lucir el sello de calidad de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. Y para dejar constancia pública de ello la entidad que engloba a diecisiete municipios ha publicado la denominada ‘Guía de excelencia ecoturismo nas Mariñas Coruñesas’. En el ejemplar, que fue presentado por el presidente, José Antonio Santiso; el gerente, Diego López; el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; la delegada de la Xunta, Belén do Campo, y el ilustrador Luis Galán, es posible encontrar todo lo que ofrece este entorno desde visitas a los principales atractivos turísticos del espacio, como playas, ríos, senderos y patrimonio cultural en los que se pueden realizar diferentes actividades como observación de aves, deportes acuáticos o turismo rural, pasando también por los distintos establecimientos de alojamiento y restauración.



“Quiero agradecer el apoyo y la confianza de todos los agentes socioeconómicos implicados. Como veis hay mucha gente trabajando para que esto sea posible y espero que esta guía sirva de verdad para continuar transmitiendo nuestros valores a todas las personas que la lean y quieran interesarse por el ecoturismo en territorio único”, dijo Santiso.



Por su parte, el gerente de la Reserva hizo hincapié en que la guía se presenta en enero como signo de que la entidad busca la desestacionalización y que su objetivo es convertir la comarca en un destino turístico de referencia para los coruñeses.



El representante provincial, Xosé Regueira, alabó la labor de la Reserva porque, según él, basa su estrategia turística en la preservación y respeto del territorio. “É un modelo que defendemos porque ten que ser sostible non so dende o punto de vista medioambiental, senón tamén dende o socioeconómico, aportando beneficios e oportunidades de traballo e de benestar para a poboación local”, subrayó el vicepresidente.

El turno de intervenciones lo dio por finalizado Belén do Campo que destacó que “esta Reserva é un exemplo vivo de como a natureza e as persoas poden convivir en equilibrio”.



Puso también en valor los 1,5 millones de euros que la Xunta aporta para que la entidad lleve a cabo iniciativas y proyectos.