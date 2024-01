Cambre pide que el centro de salud se limpie a diario durante la huelga

Los trabajadores de la empresa Jardincelas pusieron en marcha ayer su huelga indefinida en los municipios de Cambre y Culleredo, una situación que deja a las localidades con servicios mínimos en la limpieza viaria y de edificios municipales. Por su parte, el alcalde cambrés, Óscar García Patiño, solicitó al comité de huelga que centralice las tareas de limpieza en el centro de salud cambrés, en los colegios del municipio y en las bibliotecas. En todos estos casos se pide a la compañía que realice estas tareas todos los días de la semana. El mantenimiento del centro de salud de O Temple, señalan, lo realiza directamente la Xunta.

Patiño asegura que antes de convocarse el parón el Ayuntamiento “ya había recibido quejas de la coordinación del servicio en Atención Primaria, informando de que el tiempo de limpieza del centro había sido reducido”, y manifiesta que el mantenimiento de estos trabajos “é esencial, especialmente na situación actual, co repunte dos casos de gripe A e de covid-19”.



Por su parte, el regidor de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que durante la primera jornada de huelga no se registraron incidencias de importancia y lo vincula con el hecho de haber alcanzado un acuerdo con el comité a la hora de establecer unos servicios mínimos tras una reunión el pasado viernes.



El mandatario local insistió en que lo más importante es garantizar los derechos de los vecinos y que se estará especialmente vigilante para que se cumplan los horarios y turnos acordados.



“Xestión nefasta”



Más combativo con la situación se muestra el portavoz del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento de Culleredo, Tono Chouciño.



“Esta inaceptable situación é resultado da nefasta xestión do goberno local que non foi quen nos últimos seis anos de publicar as bases para a licitación destes contratos, que se levan prestando de xeito irregular desde 20112”, acusa el edil, a través de un comunicado en el que se exige la inmediata licitación de los servicios de limpieza.



El BNG recuerda además que en numerosas ocasiones adujo que la “única solución para asegurar os dereitos dos traballadoras que prestan servizos ao Concello e, ao mesmo tempo, contar con ferramentas para asegurar uns servizos públicos de calidade é a licitación seguindo a Lei de Contratos do Sector Público. (...) Seguir a escoller empresas ‘a dedo’ seguirá afondando nos erros que levaron a esta situación e que non se deben repetir”.