Un puente en A Coruña con la agenda llena de dinosaurios, zombis y castañas

¡Hola! ¿Cómo ha ido la semana? ¿Algún plan? Sin duda, los protagonistas de los próximos días serán las calabazas, las castañas y los disfraces, con un toque musical apto para todos los públicos. ¿Me acompañas?

Música

Este fin de semana, el Garufa Club acoge los conciertos de Wetsocks y Ana Curra. Al tiempo que la Mardi Gras tendrá música de la mano de Luis Fercán y Venturi, mientras la Filomatic contará con Fito Mansilla y la banda tributo Green Hot Peppers.



Sin embargo, el plato estrella estará en las calles herculinas con motivo de las celebraciones del Samaín y el Magosto. El viernes, a partir de las 17.00 horas, habrá varias actuaciones en la plaza Ángel Ron Fraga, desde la Tuna de Veteranos y Son d’Aquí o la Escola de Músicos; mientras a las 21.00 horas será el turno para Airiños da Freba en la plaza de la Tolerancia.



El sábado, José Brea, Santi López y Miguelón pondrán la nota musical, a las 13.30 horas, en la plaza de España, dentro de la programación del 'Calloween', en donde lo más terrorífico es quedarse sin probar los callos.



Además, las Fiestas de Matogrande estarán amenizadas este sábado, a partir de las 20.00 horas, por Los Satélites y Sito Sedes.

Exposiciones

Entrar por la puerta de la Fundación Barrié y trasladarte a Asia. Eso es lo que pasa cuando asistes a la exposición ‘Buda y Shiva, Loto y Dragón’, que reúne 68 piezas de arte asiático datadas entre el siglo VI antes de Cristo y el XIX después de Cristo, siendo la primera vez que se pueden apreciar en suelo europeo.



Disfrutar de las siete decenas de piezas de la colección que lograron reunir John D. Rockefeller III y su esposa Blanchette Hooker Rockefeller entre las décadas de los 40 y 70 del siglo pasado es un privilegio, que podrán disfrutar los coruñeses hasta el próximo 22 de enero.





Cine

La gran pantalla se enciende un fin de semana en el CGAI para continuar con el ciclo de Charles Chaplin, en el CGAI, con una película muy singular: 'Luces de la ciudad'.



Se trata de una de esas películas donde el amor hace que un vagabundo, interpretado por el humorista británico, pase por mil peripecias para ayudar a un florista ciega de la que se ha enamorado.



Si no la has visto, te la recomiendo; si ya la has visto y te apetece rememorarla, es un buen plan para el sábado (18.00 horas).





En familia

Para este fin de semana, te propongo un plan muy chulo en familia: vivir y disfrutar de Dinosauria Experience. Los días 29 y 30 de octubre llega a ExpoCoruña una exposición de dinosaurios animatrónicos, contando con más de 30 dinosaurios y, con el gran Brachiosaurus gigante de 10 metros de altura.



Remontarte a aquella época, sumergirte y empaparte de la historia a través de un grupo de saurópsidos​​ que aparecieron durante el período Triásico, hace más de 230 millones de años. Abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.







Calabazas y castañas

Hasta el próximo lunes, el 'truco o trato' estará más presente que nunca en los barrios herculinos. Cada esquina de la ciudad vivirá un Samaín particular en busca de dulces, caramelos y demás motivos para su botín.



Desde Monte Alto hasta Matogrande, pasando por Os Mallos y Ciudad Jardín, todo se llenará de telas de araña, además de castañas, porque no olvidemos que también se celebra el tradicional Magosto.





Solidaridad

Ayudar siempre es bueno. En este caso, AGA-Ucraína hace un llamamiento a la colaboración de los coruñeses. El sábado 29 de octubre, así como el 4 y 5 de noviembre, la Asociación Gallega de Ayuda a Ucrania convoca, en la plaza de Lugo, una gran recogida de alimentos y productos de higiene para enviar al país en guerra.



Todas las aportaciones podrán depositarse en una carpa instalada en la céntrica plaza, donde a las 12.30 también habrá una concentración de apoyo a Ucrania con actuaciones musicales.





Manta y peli

Si no quieres desafiar al temporal, unas palomitas mando en mano siempre será un buen plan. Si lo tuyo son las sitcoms, mi recomendación de esta semana es "Call me Kat", en HBO Max. La serie, que va ya por su tercera temporada, cuenta la vida de una mujer llamada Kat, que quiere demostrarle a la sociedad y a su madre que es imposible tener todo lo que se desea y ser feliz. Por ello, gasta el dinero que sus padres le reservaron para que celebrara su boda en la apertura de un café en Louisville... que en realidad es un café de gastos. Otra razón para verla es recordar a Leslie Jordan, fallecido recientemente. ¿Te animas?





Gastronomía

En cuanto a planes culinarios, te recomiendo, por si todavía no lo has hecho, un plan novedoso, disfrutar de efimero.by. En este local, en la calle Olmos, 15, la carta cambia cada 28 días, pero siempre en torno a un mismo plato: la hamburguesa. En esta ocasión, viene de la mano del Cociñeiro Galego 2022, Moncho Méndez. ¿Te la vas a perder?





Área metropolitana

Al igual que en A Coruña, el área metropolitana también vivirá unos días terroríficos con las castañas como acompañante y con diferentes actividades como concursos de calabazas, disfraces y mucha música. En Miño, habrá premios para las viviendas que muestren la decoración más espantosa, guateque con concurso de calabazas en el pabellón de O Temple (día 31 a partir de las 17.00), mientras que Carral organiza un magosto este sábado, en el Campo da Feira, con comida y fiesta a partir de las cinco.

La semana que viene, más (y si es posible, mejor). Recuerda que volvemos al horario de invierno y ¡disfruta!



Andrea Gestal