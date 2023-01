Reportaje | El valor del casco histórico de Betanzos a través de 446 edificios

Con más de un centenar de expedientes “con orde de execución” abiertos, sin completar la actualización del Plan Especial de Protección y Ordenación del Casco Histórico y a la espera de los Next Generation. Así cerró el 2022 el área monumental de Betanzos.



En condiciones normales, este entorno, que con el Parque de El Pasatiempo es uno de los rasgos distintivos de la ciudad, sería uno de los motores económicos de la comarca, pero en un momento de crisis como el actual su reactivación exige un esfuerzo adicional para el que, de acuerdo con lo anunciado en noviembre, el Gobierno de María Barral cuenta con la colaboración de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que asiste al municipio en la elaboración del Plan de Sostenibilidad Turística del Casco Histórico de Betanzos.



Una asociación entre administraciones para confeccionar la candidatura con la que concurrirán a la convocatoria de los Next Generation de la Unión Europea en la primera mitad de este 2023.



La idea es configurar una candidatura sólida para aprovechar la oportunidad que se presenta, ya que en la convocatoria se indica que las propuestas deberán estar vinculados a cascos históricos, siendo el brigantino el único de la Reserva de Biosfera As Mariñas e Terras do Mandeo.

Números

En 2001, en cumplimiento de una sentencia judicial, el Ayuntamiento de Betanzos hizo público el contenido íntegro del Pepoch, aprobado nueve años antes, para que sus vecinos pudiesen tener constancia del número de inmuebles protegidos de su casco antiguo: casi medio millar (446).



En el catálogo aparecen todas las construcciones religiosas (Santa María, San Francisco y Santiago) y civiles, pero sobre todo viviendas, que suponen casi el 90% del Pepoch de 1992.



En la actualidad, en sus calles todavía se advierte la importancia de la ciudad histórica como centro de servicios comarcal pero también carencias como las dificultades de aislamiento térmico, o la mala distribución de los espacios y la escasez de garajes, cuya solución exige medidas por parte de las distintas administraciones, no solo de la de Betanzos.

Implicación

Estas y otras medidas, orientadas a consolidar e impulsar el casco histórico a través de áreas tan dispares como la eficiencia energética, la movilidad, la dinamización turística o el patrimonio, se incluirán la candidatura que preparan para los Next Generation.



La intención es incluir también un proceso participativo con el que se pretende abarcar todos los sectores relacionados con el entorno y que contará con una encuesta pública, entrevistas individuales a representantes de asociaciones y expertos, y la celebración de cinco mesas de acción: del comercio del casco histórico, de empresas y residentes, de expertos y técnicos, y de los políticos de Betanzos.



La colaboración con As Mariñas-Mandeo, que contribuirá con su experiencia de sus técnicos, que consiguieron su Plan de Sostenibilidad Turística en otra convocatoria de los Next Generation, se enmarca en una serie de acciones destinadas a la “revitalización e potenciación do casco histórico e do turismo involucrando a sectores como o hosteleiro e o comercial”, expuso la alcaldesa cuando dio a conocer la iniciativa con Santiso Miramontes.