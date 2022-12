Oleiros califica de ‘vitoria de Alternativa’ la retirada del proyecto de la pasarela entre Oza y Santa Cristina

Vinculan con Napoleón Bonapa rte el dicho de que ‘la victoria tiene muchos padres’ y el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no ha tardado ni 24 horas en reclamar la paternidad, sino para él sí para la formación que lidera, sobre la retirada del proyecto de la pasarela peatonal que enlazaría los núcleos de Oza, en A Coruña, con la playa de Santa Cristina.



“É unha vitoria de Alternativa dos Veciños”, proclamaba ayer el regidor oleirense en declaraciones a la emisora local de radio de la Cadena Ser.



“Desde un principio opuxémonos rotundamente a que se atentase contra a praia de Santa Cristina coa construcción dunha pasarela. Nas décadas dos 60 e 70 destrozouse moitísimo este areal e o que faltaba agora era que se eliminase o pouco que queda das dunas”, añadía el alcalde visiblemente satisfecho con la decisión de la Xunta de ‘aparcar’ un proyecto que supondría, según los datos facilitados por la Consellería de Infraestruturas, una inversión de ocho millones de euros.



Fines electoralistas

“Tamén dicíamos que este anuncio era todo fume, unha mentira do PP con vista ás próximas eleccións municipais. Lamentablemente o Concello da Coruña fíxolle o xogo ós populares, tardando moito en definir a súa postura e agardando ata última hora, dicindo que si se facía por aquí ou por alí, pero sen realmente mollarse para intentar non perder votos”, añadía Seoane.



El mandatario local quiso poner de relieve que fue Alternativa fue “a única voz que deixou clara a súa oposición a este proxecto por constituir un grave atentado contra o medio ambiente e a paisaxe e por non resolver ningún problema de mobilidade”.



Inversión en un paseo litoral

No obstante, García Seoane no es partidario de que los ocho millones presupuestados para la senda peatonal, que forman parte de los fondos Next Generation, se destinen a otras infraestructuras ajenas a la comarca y plantea una propuesta.



“Cos supostos oito millóns que ían destinarse á pasarela, sería de maior utilidade para a mobilidade e o medio ambiente a creación dun paseo marítimo desde Oza ata a ponte da Pasaxe, que despois da reforma contará con beirarrúas e carrís bici de 6,5 metros de ancho por ambas marxes da nova ponte”, dijo.



Reacción de Ethel Vázquez

Tampoco tardó en reaccionar la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, a la retirada del proyecto que anunció el pasado martes el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor.



Y lo hizo para responsabilizar al Ayuntamiento de A Coruña al que afeó que “no apostara” por la pasarela peatonal.



“Nos sorprendió ver en los diferentes medios de información su apoyo explícito a la iniciativa y después nos remite un escrito plagado de medias tintas”, dijo la responsable autonómica.



“Lamento que el Ayuntamiento de A Coruña no tenga la misma disposición, actitud, recibimiento positivo que los alcaldes y ayuntamientos de Santiago, Ourense y Pontevedra en los que vamos a realizar iniciativas de este tipo, prácticamente muy similares”, añadió.



Sin embargo, la conselleira resaltó que adoptará todas las decisiones que correspondan y las gestiones oportunas para que los fondos no se pierdan y se destinen a otras infraestructuras.