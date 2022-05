La Xunta ensalza el trabajo del Centro de Investigacións Agrarias en el sector lechero

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, inauguró ayer una jornada de divulgación en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), dependiente de la Xunta, sobre los avances de la entidad en los últimos años en relación al sector lechero.



Medio centenar de ganaderos acudieron a estas charlas, organizadas por la Consellería do Medio Rural y que permitieron a los usuarios, también, conocer in situ los ensayos que el centro desarrolla en este momento.



La jornada abordó las acciones del CIAM para impulsar la sostenibilidad y rentabilidad del sector estratégico del agro en Galicia. Entre otros aspectos, se debatió sobre el sistema crédito carbono en leche o en los trabajos parar lograr una nueva tecnología para rastrear la leche de vaca en Galicia, explicaron desde el Gobierno gallego. El doctor investigador del CIAM César Resch fue el encargado de exponer los resultados del proyecto europeo Dairy For Future y sobre rastreabilidad intervino el doctor Gonzalo Flores.



La jornada de hoy, que se desarrollará antes del recorrido por las instalaciones del centro, se compondrá de un relatorio sobre la sostenibilidad de los diferentes sistemas de producción de leche en la comunidad.