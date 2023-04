Reportaje | Abegondo, ‘zona libre’ de picudo rojo. De palmeras, también

Oleiros se vanagloria de que es una ‘zona libre’ de los estragos que provoca el picudo rojo. Pues, Abegondo, también. No obstante, en este municipio se registra una destacable diferencia, la ‘liberación’ alcanza a las propias palmeras porque el servicio de mantenimiento de parques y jardines se ha visto en la penosa obligación de talar todos los ejemplares que, desde tiempo inmemorial, otorgaban sombra en las inmediaciones de la casa consistorial.



La sorpresa ante esta decisión no ha sido para nada mayúscula. Nadie precisaba tener conocimientos de botánica para darse perfecta cuenta de que los dos árboles amenazaban desplome si no se adoptaba alguna medida. Las hojas no habían perdido viveza es que carecían absolutamente de color y muchas eran ya parte improvisada del pavimento.



Ambos ejemplares de los que actualmente solo dan cuenta dos cepas y sus correspondientes raíces serán sustituidos, según fuentes del Gobierno local, que preside José Antonio Santiso, por especies autóctonas más resistentes a los efectos del ‘Rhynchophorus ferrugineus. Un insecto coleóptero llegado del Asia tropical que en edad adulta alcanza los cinco centímetros de longitud pero que sobre las palmeras es especialmente dañina durante su fase larvaria.



Los procedimientos para atajar su presencia son variados, aunque no efectivos al ciento por ciento. Por ejemplo, en Cambre se ha estado utilizado un método denominado ‘endoterapia’. Los técnicos afirman que carece de impacto ambiental y resulta inocuo para la salud de las personas porque no produce la nebulización de productos químicos en el ambiente. Otro sistema es la poda completa de la copa como se hizo recientemente en la Casa das Palmeiras de O Temple.