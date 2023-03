Abegondo convertirá Os Loureiros en un centro social

La Finca Os Loureiros se convertirá en la sede de la iniciativa ClubActívate, un proyecto con el que el Concello de Abegondo pretende fomentar la vida social de las personas no dependientes mayores de 65 años.



Así, Os Loureiros funcionará como un punto de encuentro donde los vecinos podrán acudir a socializar. De lunes a viernes, el centro impulsará los hábitos de ocio, cultura, salud o deporte de los residentes en el municipio para favorecer un envejecimiento activo, saludable y lúdico, señalan desde el Ayuntamiento.



En concreto, el espacio permitirá a personas no dependientes mayores de 65 años desayunar, comer y merendar allí, consumiendo alimentos de un catering que les ayudará a mantener una dieta saludable.



Además, los vecinos podrán acudir diariamente al espacio para leer el periódico, ver la televisión o compartir mesa para disfrutar de diferentes juegos. Es decir, la finca Os Loureiros comenzará a funcionar como sede de un club social que, a mayores, ofrecerá actividades semanales muy diversas.



Potenciación cognitiva, gimnasia saludable, mindfulness (meditación), pilates, yoga, marcha nórdica, taichi, canto, club de lectura, juegos de mesa, ligas de cartas, pintura, mandala, informática, manualidades, formación digital o cine club son algunas de las iniciativas que se pondrán en marcha a lo largo de las semanas. Además, se organizarán puntualmente salidas culturales al teatro, conciertos o exposiciones, así como bailes, masajes o servicios de podología.



Los interesados ​​pueden solicitar ser beneficiarios de este servicio y decidir a qué recursos quieren optar. Es decir, pueden decidir acudir al local social sin comedor ni actividades, apuntarse también al servicio de comidas o participar en las actividades ofertadas que les interesen. En función de lo que soliciten, deberán aportar una tarifa adaptada a sus necesidades.



“Con esta nova e pioneira iniciativa, pretendemos crear unha alternativa de ocio saudable e apoiar á veciñanza en situación de soidade. A finca Os Loureiros ten as características estéticas e funcionáis idóneas para convertirse nun punto de encontro ideal para que os veciños poidan compartir experiencias saudables tanto para o físico como para a mente”, explica el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso.



El club contará con la dirección de una persona encargada de informar, recibir a los vecinos y gestionar las diferentes actividades, que estarán desarrolladas por personal especializado en la materia.



Además, está prevista la puesta en marcha de un servicio de taxi para que las personas que no conduzcan o prefieran no hacerlo puedan desplazarse hasta el local social.



Cabe señalar que este nuevo servicio que el Concello de Abegondo pondrá en funcionamiento a lo largo de este año 2023 no ejercerá como centro de día, ya que no contará con médicos ni enfermeras. Será un club social para personas no dependientes.