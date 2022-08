Las Xuventudes Socialistas celebran su primera escuela de verano en siete años

Las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) presentaron su escuela de verano, que marca el inicio del curso político. Los días tres y cuatro de septiembre acudieran militantes del XSG y de otras federaciones, que participarán y se formarán en la primera escuela de verano desde 2015. Participarán alcaldesas, concejales y expertos en comunicación.



Eduardo Astray, secretario general de XSG-A Coruña, destacó la importancia de la cita, “xa que a formación é un punto chave para unha acción política que incida de forma positiva na vida da cidadanía”. Apuntó además que A Coruña “é unha cidade na que ningunha persoa é forasteira e estaramos felices de recibir aos compañeiros e compañeiras”.



Paula Castiñeiras, coordinadora provincial de XSG, destacó un programa que “busca formar á nosa militancia en cuestións municipais desde diversas perspectivas coa finalidade de integrarnos nas listas para as vindeiras eleccións locais de 2023”.



José Manuel Lage, secretario de organización do PSdeG, manifestou que “as iniciativas de XSG contan co apoio do partido, xa que a mocidade é futuro e presente do país”. Asegura que la ejecutiva demuestra su empuje recuperando citas como esta de la escuela de verano.