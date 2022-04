La Xunta se reunirá con A Coruña y Oleiros para tratar la pasarela sobre la ría

Hace dos semanas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba el proyecto de creación de una pasarela peatonal y ciclista que una Santa Cristina y As Xubias. Tras el anuncio, las críticas de los dos ayuntamientos implicados se sucedieron, alegando que no se les había tenido en cuenta. Tras esto, el Ejecutivo autonómico apuntaba ayer que en los próximos días iniciará los contactos técnicos, tanto con A Coruña como con Oleiros, para avanzar en la definición de la pasarela y en la licitación de la misma.



Desde el Gobierno autonómico aseguran que quieren invitar a ambos ayuntamientos a “sumar esforzos e a apostar pola colaboración” para avanzar en un proyecto que tildan de beneficioso para ambos núcleos, algo que ya destacó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, hace unos días, al apuntar que hasta 2.300 personas usarían esta nueva plataforma a diario.



Ante las críticas recibidas, la Xunta aseguraba que, ya en octubre, cuando se licitaron los lotes de contratos para definir proyectos a llevar a cabo con fondos europeos en las ciudades gallegas se tenía en cuenta esta propuesta de pasarela a Santa Cristina. “O procedemento que está a seguir a Xunta é totalmente transparente e coherente coas fases preliminares do impulso dunha actuación”, aseguran desde la Administración autonómica.









Talante institucional





Mientras tanto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmaba ayer que se ha creado una “polémica” innecesaria, ya que “era mucho más fácil de hacer”.



La regidora dejaba patente que no se opone a la idea planteada, recordando que el Gobierno local que dirige “apuesta por las políticas de movilidad sostenible, por la movilidad peatonal, por aumentar la red ciclista y, como idea está muy bien”, aseguraba Rey.









El nuevo edil de Urbanismo asegura que la ubicación planteada es la de mayor afección

del ámbito







“Lo que he dicho durante estos días es que he echado de menos la debida lealtad y cooperación institucional”, reprochaba la alcaldesa que indicaba que “cuando se va a hacer un proyecto de estas características, que afecta a dos ayuntamientos, lo deseable es enterarnos por la propia Administración, no por una noticia de prensa o por una infografía en una red social”.



“A lo mejor resulta que se nos presenta eso y estamos encantados”, indicaba Rey, que volvía a apelar a la lealtad institucional, poniendo sobre la mesa que esa colaboración con la Xunta sí que se está dando en otras áreas, poniendo como ejemplo el Morriña Fest que presentaron ayer en el estadio de Riazor.



“No entiendo por qué hay áreas en las que se generan problemas y controversias de manera innecesaria, ha faltado una llamada”, concluía Rey.









Proyecto e impacto





Cuestionada acerca de si el proyecto tendrá problemas para salir adelante, la regidora herculina aseguraba no conocer el mismo. “No conozco el proyecto. Cuando me lo presenten y lo pueda ver, contestaré, pero no tengo ningún papel, no he visto ese proyecto”, afirmó.



Hasta ahora, se sabe que la plataforma sería de unos 800 metros de largo y que conectaría As Xubia y Santa Cristina. La idea sobre la que se basa la Xunta para las primeras recreaciones es un trabajo de la Fundación Enxeñaría Civil de Galicia, liderado por el catedrático de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos de la UDC, Santiago Hernández.



La idea se incluiría en los fondos Next Generation y sería compatible con la modificación puntual del PGOM que tiene pendiente el Ayuntamiento herculino para el ámbito de As Xubias.



Los contactos técnicos con Oleiros y A Coruña, a fin de concretar más la actuación, comenzarán en los próximos días. No obstante, la iniciativa deberá contar con las autorizaciones sectoriales pertinentes, aunque desde un primer momento, tanto el presidente autonómico, como los diferentes cargos que hablaron al respecto del proyecto aseguraron que el impacto será mínimo. Desde la Xunta apuntaban ayer que los informes de viabilidad descartan la afección patrimonial y ambiental de la misma.



A este último respecto no está de acuerdo el nuevo edil de Urbanismo, Fran Díaz Gallego, que indicaba se trata del lugar “de mayor afección paisajística, ambiental y patrimonial”, apuntando que afecta a “un sistema dunar, a un pazo y a la zona más sensible de la ría”.