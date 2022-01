Xunta y Puerto admiten sorpresa y preocupación por la polémica de la compra de los muelles

El año ha comenzado con una nueva polémica sobre la fachada marítima y la propiedad de los muelles, que parecía haber sido zanjada el año anterior: se suponía que el Ayuntamiento iba a comprar el 75% de los muelles de Calvo Sotelo y Batería, la Xunta el 20% y la Autoridad Portuaria, el 5%. Sin embargo, después de que la alcaldesa anunciara que no figuraría una partida para la compra de los muelles en los presupuestos de este año, la Xunta ha expresado “preocupación” y el Puerto, “sorpresa” .



La alcaldesa, Inés rey, rechazó cualquier presión, y aseguró que no tiene sentido incluir la partida presupuestaria sin haber firmado el protocolo antes, y primero hay que tasar los terrenos. También rechazó cualquier presión. “Los tiempos en esta ciudad los marco yo a través de Gobierno local”, advirtió y recordaba que había desbloqueado la negociación.



El presidente de al Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, fue muy cuidadoso en sus declaraciones, pero reconoció “cierta sorpresa, porque llevamos tiempo trabajando y seguimos sin apurar a nadie, cada uno marcha sus ritmos, pero la última reunión fue el cuatro de octubre y llevamos desde entonces esperando que haya un acuerdo interno en el Ayuntamiento. No tiene nada que ver con nosotros. No hemos dicho nada y seguimos sin decirlo, esperamos que el Ayuntamiento solucione sus problemas internos”. Prado recordó que la propuesta que está sobre la mesa la elaboró la propia alcaldesa.









Hasta 2035





Al Ayuntamiento le correspondería abonar 15 millones pero, como señaló Prado, no se trata de incluir esa cantidad en los presupuestos de 2022, puesto que el acuerdo es pagarlo a plazos hasta 2035. Es decir, que son 1,1 millones de euros al año. “Es algo bastante relajado para un presupuesto (el municipal) de 300 millones de euros”, hizo notar Prado.



Para el presidente del Puerto, es la Marea Atlántica la que está bloqueando el acuerdo. El Gobierno de Inés Rey necesita los votos de los mareantes para aprobar las cuentas de este año, y estos siempre se han mostrado críticos con el plan para adquirir los muelles, que creen que deberían ser devueltos a la ciudad, sin más, y que la deuda del Puerto debería ser condonada.



Prado, que fue concejal de Urbanismo durante la época de Carlos Negreira y que conoce perfectamente la política municipal, señaló que de no figurar en los presupuestos, habría que llevarlo a pleno un convenio plurianual que necesitaría, como mínimo, la abstención del PP, dado que la Marea no va a aprobarlo.



“Creo que lo que falta es diálogo interno y soluciones dentro del Ayuntamiento, porque con nosotros no existe ningún problema en el diálogo”, concluyó.



Por su parte, la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, reconoció que en la Xunta están “tremendamente preocupados, sorprendidos e desconcertados” por ese giro de la postura del Ayuntamiento. “El concello debe aclarar a súa postura”, exigió. La conselleira recordó que han sido meses de trabajo basados en la propuesta que presentó el propio Ayuntamiento.



Por eso pidió al Gobierno de Inés Rey que “abandonen a ambigüedade”, y asegura que la Xunta quiere contribuir a la fachada marítima, los 20 millones de euros que prometimos seguen a disposicion da cidade”. l