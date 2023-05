Xan Xove se compromete a completar la peatonalización de la Ciudad Vieja

El candidato a la Alcaldía de A Coruña por la Marea Atlántica, Xan Xove, se comprometió a terminar el plan de peatonalización de la Ciudad Vieja tras un mandato de "escasísimos avances". Tras recorrer el barrio de la mano de la asociación de vecinos, Xove recordó que “en xuño de 2018, Xulio Ferreiro rematou coa vergonza de ter na Coruña o único casco histórico que seguía aberto ao tráfico. A Cidade Vella xa é peonil, pero Inés Rey nunca chegou a completar as medidas previstas para darlle nova vida ao barrio no que naceu a cidade da Coruña. Teremos que facelo nós, a partir do 28 de maio”.

El plan de la Marea incluye también el impulso del comercio de proximidad, el desarrollo del plan de peatonalización y otro plan de actividades para revitalizar el espacio público. Para ello también propone una programación cultural específica que ponga el valor las fiestas del barrio, como las del Rosario, junto con otras tradicionales coruñesas como San Juan, Navidad o Carnaval.