Viñetas desde o Atlántico mantiene su esencia sin renunciar a innovar

La 27 edición de Viñetas desde o Atlántico dio este lunes el pistoletazo de salida con su inauguración a las 18.00 horas en el Kiosco Alfonso con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, el director del Salón del Cómic, Manel Cráneo; la creadora del cartel de este año, Genie Espinosa, así como algunos de los autores participantes.



Desde el minuto cero, tanto Cráneo como la regidora quisieron hacer hincapié en que esta edición no era una cualquiera, sino un Viñetas con “unha visión renovada sen perder a esencia do que fixo Miguel Anxo Prado durante moitos anos e que o posicionou como un dos mellores festivais do mundo, iso sábeo un cando viaxa polo mundo e por outros festivais e ve que se fala do noso”, señaló cráneo.



En ese mismo sentido se posicionó Rey, quien destacó que esta edición de Viñetas desde o Atlántico “afronta novos retos e plantexa novas miradas sen abandonar a idea de que os autores van estar no centro desta iniciativa que da un salto de calidade e se adapta aos tempos”.



Así, a lo largo de una semana los visitantes se encontrarán con un total de 18 exposiciones, 100 sesiones de firmas, 20 editores de toda España e más de 30 actividades en la denominada Rúa BD que contará con 36 expositores.



El Salón del Cómic coruñés, rebautizado ayer insistentemente como Festival Internacional de Viñetas desde o Atlántico, promoverá como cada año el fomento y consolidación de toda una cantera de ilustradores locales y el impulso económico y cultural.

Además, Viñetas rendirá homenaje a Akira Toriyama, creador de Son Goku e incorporará a las figuras que visten la ciudad durante los días del evento a Gaspariño, personaje creado por Xaquín Marín.

Toda una apuesta a la que este año se han sumado dos instituciones más, a las que Cráneo ha querido dar las gracias, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia. El director del Salón ha reivindicado que “a cultura nos une independentemente das ideoloxías e iso vainos facer máis fortes”.



La colaboración de la Diputación y la Xunta ha hecho posible ampliar la oferta de un Viñetas social, integrador e inclusivo al plano del cine, el teatro, la música y la gastronomía; disciplinas que se empaparán estos días de ilustración para ofrecer a vecinos y visitantes una programación inmersiva.



Y así nace, desde el cartel de Espinosa en cuyo proceso creativo “han trabajado a tope” hasta la banda sonora de Fran Amil –interpretada ayer en acústico– ‘Somos unha banda deseñada’ este Viñetas desde o Atlántico 2024, “unha edición especial que seguro será un éxito que abre unha nova etapa sempre apoiada nese dinamismo e creatividade que caracteriza á cidade da Coruña e coa que nos gusta presentarnos ao exterior coma potencial cultural que somos”, subrayó Rey.