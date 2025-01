Víctor Manuel | “Antes podías gastar un buen dinero en comer bien, ahora lo gastas en un concierto”

El próximo 8 de febrero, Víctor Manuel regresa al Palacio de la Ópera (21.00 horas), en esta ocasión con un espectáculo sinfónico, acompañado por la Orquesta y el Coro Gaos.



Es un concepto que nace en aquellos conciertos que ofreció en el 99 y que permitirá al público escuchar “canciones que ya conocen” con “otra dimensión completamente diferente”, una experiencia que, durante esta gira, “está siendo espectacular”.

¿Ha sido difícil escoger un repertorio y adaptarlo a la orquesta y al coro?

Sí, es difícil. Mira, partimos de unos conciertos parecidos que hicimos hace 25 años, con algún añadido, porque en todos estos años tengo un montón de canciones nuevas. Pero, en general, tienes que elegir, no todas las canciones del repertorio pueden tener un tratamiento sinfónico, hay algunas que sí, otras claramente que no. Entonces, tienes que ceñirte a lo que ves que puede funcionar un poco con el acompañamiento. No faltan las clásicas, no falta ‘El abuelo Vítor’, no falta ‘Asturias’, no falta ‘Solo pienso en ti’... todas estas que la gente espera, están ahí. Y después hay otras, digamos en la parte interna, que podrían ser cambiables por otras.

Ahora que menciona ese origen de la propuesta, además del repertorio, ¿hay diferencias en el público o en usted?

Sí, el público ha cambiado muchísimo. No nos damos cuenta porque nosotros somos público también. Pero en estos últimos años, la gente acude masivamente a conciertos. Si antes podías ir a un restaurante y gastar un dinero en comer bien, ahora la gente también se lo gasta en un concierto que le apetece mucho ver. Eso es un salto cualitativo para nosotros, quiero decir, este concierto, con toda la gente que llevo detrás, seguramente no se podía haber hecho en tantas ocasiones como lo estamos haciendo ahora hace 20 o 25 años. Pero ahora, en ese sentido, el público ha cambiado para bien.

¿Había ganas de volver por A Coruña?

Siempre tengo ganas de volver a Coruña, me gusta siempre. Ya estoy pensando dónde voy a ir a comer con los amigos y con los músicos. Para mí, Coruña está llena de buenos recuerdos. Me apetece mucho volver y tengo muchos amigos que conservo con el paso de los años. La última vez estuve en la plaza de María Pita, hace como dos o tres años, fue un concierto muy bonito, en las fiestas. Ahora, en el Palacio de la Ópera, un lujo.

Son muchos los recuerdos en esta ciudad.

Es que hace tantos años que canto en Coruña y tantos años que canté por primera vez... Tengo un recuerdo maravilloso de los conciertos que hice en el 71, cuando conocí a Ana ahí, ella estaba haciendo teatro y yo haciendo conciertos con Julio Iglesias por las capitales gallegas y cantamos en el Palacio de los Deportes, ahí pegado a Riazor. De ese día tengo un recuerdo muy especial, porque fue un desencadenante de una vida nueva y diferente a la que había tenido hasta el momento.

Y tras tantos años, ¿tiene algún lugar predilecto al que acuda en cada visita?

Me gusta mucho caminar. Me vas a encontrar perdido, más fácil en un mercado que en una iglesia. Más fácil en un restaurante con amigos que en una misa. Ando mucho por la calle, me gusta mucho, que es como, creo yo, se conocen las ciudades.

Hablaba hace poco en una entrevista que al subir al escenario no suele sentir nervios.

Supongo que cada uno los lleva como puede. A mí se me nota poco que estoy nervioso. Pero cualquier observador que se metiese en el camerino vería que estoy como cuando los osos están una jaula, dando vueltas, buscando la salida (ríe). Pero más o menos ya sé lo que pasa al salir al escenario. Hay imponderables siempre, pero lo más emocionante es ese fogonazo primero, cuando tú sales y la gente te aplaude. Y como eso me lleva pasando tantos años, me sigue pareciendo un milagro que la gente que me ha visto hace 50 años decida volver.