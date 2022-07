Los vecinos de San Pedro de Visma exigen prevención ante los incendios

El incendio forestal que se declaró en la tarde del pasado miércoles en la zona de San Pedro de Visma, en una zona con mucha maleza, ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja reivindicación de los vecinos de la zona. “El Ayuntamiento debería exigir que esos terrenos estén en perfectas condiciones. Sobre todo en verano, que las temperaturas son más altas y el riesgo se eleva”, denuncia José Ramón Calvete, presidente de la asociación de vecinos.



Este último incendio se produjo en una zona llamada a ser ocupada por un nuevo polígono, aunque por el momento, es solo un proyecto que todavía no se ha ejecutado. “Esos terrenos pertenecen a una serie de propietarios que están englobados en la junta de compensación del nuevo polígono. Todos ellos tienen nombre y apellidos y se les debería exigir que mantengan los terrenos en perfectas condiciones”, explica al respecto Calvete.



“Si un particular tiene una finca y no la cuida, es muy probable que reciba una notificación del Ayuntamiento para que lo haga, pero parece que con la junta de compensación del polígono, como son muchos, no se actúa de la misma manera”, añade.



Los vecinos insisten en que el riesgo es real, y de que existe un verdadero peligro para las personas ante esta situación de abandono. “Esta vez, por fortuna, el fuego se produjo en una zona que estaba relativamente alejada de las zonas habitadas, pero hay otras partes del polígono que se encuentran muy cerca de las calles. Estamos en constante contacto con el Ayuntamiento para pedirles que no se olviden de esa zona, pero no vemos ningún resultado. Parece que este asunto no supone una prioridad”, reitera el portavoz vecinal. “Un incendio se puede extender muy rápido. El polígono limita con la Ronda de Outeiro, con el Ventorrillo, con Labañou... y podríamos llevarnos un buen susto. Si se produce un incendio y hay de repente un golpe de viento, tendríamos un serio problema”, asegura.



Además, José Ramón Calvete hace extensiva su reivindicación a otros lugares del municipio. “Hay muchas zonas como San Pedro de Visma, Mesoiro, Feáns... que son núcleos con mucha vegetación. Hablamos de zonas rurales que están ubicadas dentro de la ciudad. La gente que tiene un terreno tiene que tenerlo en buenas condiciones”, señala.