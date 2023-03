Vecinos de Elviña piden que se incrementen las líneas de autobús que pasan por el barrio

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, realizó un recorrido por el barrio de San Vicente de Elviña de la mano de representantes de la asociación vecinal y, tras el encuentro, propuso “unha nova fase nas axudas á rehabilitación e reurbanización de Elviña, para que todas as rúas teñan beirarrúas e servizos básicos e para priorizar os percorridos peonís e o bus urbano nunha zona onde o coche segue a ter demasiado protagonismo”.

Xove recogió las demandas de la asociación de vecinos, entre ellas la ampliación del transporte público o la mejora de los caminos del barrio, que en muchos casos no son accesibes y requieren de acondicionamiento y mantenimiento, una actuación, según la Marea, que tendría cabida dentro de las ayudas de rehabilitación.

A este respecto, Xove recordó que el Gobierno de Xulio Ferreiro activó en 2015 la primera área de rehabilitación en San Vicente de Elviña, y por eso se comprometió a renovarla en 2023 "cando a Marea Atlántica volva estar no goberno" a través de un Área de Rehabilitación Urbana Integrada (ARRU). Esta fórmula, señalan, permitirá subvencionar con el apoyo del Estado los trabajos en el espacio público y también las obras de mantenimiento y accesibilidad en edificios y viviendas particulares.

El área de rehabilitación impulsada en el mandato de Ferreiro permitió, entre otras cosas, recuperar el entorno del lavadero y la fuente del barrio. Precisamente en esta zona se está llevando a cabo una obra, frente al local de Tempo Novo de Elviña, en la que "o Goberno non está a escoitar as achegas da asociación veciñal sobre a execución. Por iso, pedímoslle a Inés Rey e ao seu concelleiro de urbanismo que atenda máis e mellor a estas demandas, que poden propiciar na melloras na execución da obra".

Además, los vecinos reclamaron que se amplíe la cobertura del transporte público, ya que la principal línea que llega al barrio es la universitaria, que casi desaparece en el fin de semana, y que se instale fibra óptima para el acceso a internet, una infraestructura en la que acumulan décadas de retraso. “San Vicenzo de Elviña tivo que lidar coa falta de atención do Concello, que afectou a todos núcleos tradicionais da Coruña, sumada neste caso ao desastre do antigo parque Ofimático, un exemplo do dano que lle fixo á cidade o modelo urbanístico dos anos 80 e 90. Un modelo que agora o goberno local quere resucitar en espazos coma Visma”, señaló el candidato de la Marea.