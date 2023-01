Los vecinos de Eirís insisten en que se haga un hospital en otra zona en vez del nuevo Chuac

En el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de A Coruña, a pocos días de finalizar el año pasado, quedó aprobado el acuerdo entre el organismo municipal y la Xunta de Galicia para el nuevo Chuac. La sesión se celebró con la presencia en la tribuna de vecinos de Eirís afectados por las obras, que se muestran en contra de esta ampliación y reivindican que lo ideal es construir un nuevo centro hospitalario desde cero y en otro lugar diferente a la ubicación del actual.



“Seguimos pensando que o correcto sería facer un novo hospital nun sitio amplo e plano, que sexa fácilmente accesible, e no que as obras non vaian a durar quince anos como vai pasar aquí. Aínda que están dicindo que en 2025 estará acabado, a realidade é que estamos en 2023 e aínda non moveron nin unha pedra”, explica Mónica Díaz, presidenta de la asociación vecinal Uxío Carré, representada en el referido pleno.



Uno de los problemas que denuncian tiene que ver directamente con el bienestar de los pacientes, ya que se verían obligados a convivir con las obras, algo que consideran que se podría evitar. “Vaise conseguir que teñamos un hospital vello cheo de parches ante a posibilidade de ter un hospital novo. Hai un diferencia enorme entre construir desde cero un centro novo e cando esté rematado trasladar todo alí, a facer unhas obras convivindo con pacientes e persoas enfermas que requiren cuidados específicos. Nun hospital, as obras son malas para quen está ingresado e para quen vai de visita”, asegura.



“Están ampliando sobre unha estructura que ten cincuenta anos, que xa é vella, cando hai espazos de sobra para poder construir noutra zona. Unha opción era a zona na que se encontra o Materno. Habería que tirar únicamente unha casa para dispoñer dunha gran cantidade de espazo, e estaría todo xunto e ben comunicado. Faríase o hospital que se necesita, non o que permita o espazo dispoñible. E non custaría máis cartos. Outra opción sería na zona exterior da fábrica de armas. Tamén se podería valorar facelo no polígono de Vío, ou no porto”, añade Díaz.



Por otra parte, la plataforma vecinal también pone el foco sobre las carencias de personal sanitario, algo que consideran prioritario resolver. “É o mesmo que sucede coas urxencias. Poden amplialas tantas veces como queiran, pero nunca lles chegarán mentres non haxa máis médicos na atención primaria. Se cando unha persoa ten un problema non pode ir ao seu médico de familia porque non lle dan cita en dez días, vai acudir ao Chuac. Con esta ampliación do hospital, pasa exactamente eso. Non servirá de nada se non se arreglan os problemas de persoal”, explica la presidenta.



Tras la aprobación del convenio en el pleno, los vecinos seguirán reivindicando que la obra no es la adecuada. “Temos esperanza en que lles veña o sentido común e deixen da actuar únicamente con fins electoralistas, aínda que sabemos que é algo realmente difícil. A cidade necesita un hospital novo e en condicións. Agora mesmo xa hai moitos problemas de tráfico e a veces é difícil que chegue unha ambulancia, e todo iso vaise multiplicar de xeito exponencial se finalmente este proxecto se acaba levando a cabo”, concluye Mónica Díaz.