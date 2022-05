Vecinos y comerciantes de Monte Alto alertan de puntos de venta de droga en el barrio

Vecinos y comerciantes del barrio de Monte Alto denuncian la presencia de varios puntos de droga ubicados en el entorno de la plaza de España. Aseguran que esta actividad no solo retrae la actividad comercial, sino que es un peligro dada la cercanía que hay con el colegio Grande Obra de Atocha. “Le pedimos a Seguridad Ciudadana que se centre en acabar con esta situación, porque lo hemos vivido en otras partes del barrio hace años y sabemos que acaba afectando al comercio”, dicen los denunciantes, que prefieren no dar a conocer sus nombres.





Barrio obrero

Estas personas relatan situaciones que pueden ver diariamente en una de las calles cercanas a la plaza.





“Es un barrio obrero con mucha gente mayor y se han instalado en una calle que preferimos no nombrar para no entorpecer investigaciones policiales. Hay una inseguridad total que juega en contra del bienestar de los niños, porque hay un colegio cerca y una gran oferta comercial y de ocio que puede verse entorpecida por esto”, comentan. Así, añaden que “hay un edificio en el que entra gente, se droga y sale. Es decir, ya no solo venden droga, sino que ese piso se utiliza como sitio para drogarse. Además, se ve que hay drogas duras como heroína o cocaína, e incluso hemos visto cómo llegaba gente trajeada, timbrada, y se metía en un coche con la gente de este piso”. El hecho de que en Monte Alto haya este tipo de actividad también atrae situaciones incómodas y “amenazantes. “Ahora hay mucha gente que entra en supermercados y llega a los cajeros automáticos a pedir dinero y generar amenazas. Se ha comunicado todo esto a la Policía y esperamos que se solucione el problema pronto, porque supone un atentado para la salud pública”, consideran. También en esta zona, hace un año agentes de la Guardia Civil detuvieron a un vecino de la ronda de Monte Alto como sospechoso de tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego en el transcurso de una redada antidroga. El sospechoso vivía de alquiler en un piso y llevaban tiempo vigilando un tráfico de drogas a pequeña escala.