Los vecinos califican la zona peatonal de la Cormelana de “autopista del Atlántico”

Vivir en una zona peatonal y cruzar la calle mirando para los dos lados es un hábito que llevan interiorizado desde hace años los vecinos de la zona de la Cormelana, teóricamente restringida al tráfico rodado, pero escenario de algunos incidentes que sugieren todo lo contrario. “Es como la autopista del Atlántico, pasan los coches a toda velocidad y no respetan nada”, advierte Nieves, una vecina que ha visto cómo la problemática pasaba de Gobierno en Gobierno municipal. “Casi me atropellan varias veces, les he parado para llamarles la atención y me han increpado e insultado”, añade.



Y es que la instalación de cámaras durante la etapa de Carlos Negreira en María Pita resultó de todo menos disuasoria. El proyecto Smart City, que jamás se llevó a cabo, dejó una instalación sin uso práctico, activada posteriormente por la Marea, que no realizó campaña de sanciones. Según fuentes municipales, la solución está cerca, relacionada con la aplicación y activación real de un programa de vigilancia. “Los fondos Next Generation que dedicados a la Zona de Baja Emisiones incluyen una parte importante para la instalación de cámaras que permitirán, entre otras cosas, controlar los accesos a zonas peatonales”, aseguran. “La Policía Local ya actúa cuando hay constancia de estos casos, pero las cámaras velarán de forma permanente por el cumplimiento de la normativa”, añaden.



Uno de los aspectos que más preocupan a los vecinos es la proximidad del colegio Eusebio da Guarda y los horarios de entrada y salida. “Los niños salen corriendo y se meten corriendo en la calle, con los coches pasando a toda pastilla”, explica una vecina, que además recuerda así el incidente más doloroso: “Hace unos meses, una chica bajaba de su casa un coche que pasaba dejó al perro en el sitio”.



Las cámaras y la señal situadas a la entrada de la Rúa Alta advierten que el único tráfico rodado que está permitido es el de los residentes con plaza de garaje, así como el de los vehículos de carga y descarga, entre las 08.00 y las 11.00 horas en jornadas laborales.