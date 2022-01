Varios de los juicios que marcaron la vida de Mayor Fernández Pita

En legajo 11.105/19 aparece un pleito por unas viñas en agra de Mallos por el que el marido de Mayor Fernández Pita hereda unas propiedades por parte de su abuela materna Elena de Rois. Pero la esposa del ya difunto marido, pretende su posiesión, incluidas dos casas en la ciudad: una situada en la calle Zapatería, con sus naranjos en la parte de atrás y otra en la de Herrerías, aledaña a la cárcel, así como la mitad de otra casa y seis jornales de viñas y muchos árboles frutales, entre manzanos, limoneros y castaños, en la parroquia de Rois. Junto con otras propiedades en San Cristóbal das Viñas.



A estos bienes accede Juan de Columbra por razón de herencia, a las propiedades situadas en la feligresía de Rois y la casa situada en la Zapatería, donde solía vivir la abuela de Juan Alonso de Rois. Elena de Rois y suegra de Juan de Columbra.



En lo respectivo a las viñas de San Cristóbal, dictamina la testamentaria, tendrán que llevarlas entre ambos, tanto los frutos como las rentas de sus fueros, por sí y sus herederos, dejando muy claro las relaciones que debían llevar en el futuro, tanto, Mayor Fernández como heredera de su marido, como Juan de Columbra a quién se le otorgaban los bienes.





Un corregidor llegó a ordenar que le pusieran grilletes, lo que deriva en un cruce de demandas entre los contendientes





En este tiempo en que estuvo casada con Juan de Rois, vivió en la casa que este tenía en la calle de la Carnicería, (hoy Santa María) en cuyo bajo tenía su negocio y cuya propiedad heredó Mayor Fernández. Esta situación de residencia venía impuesta por la relación gremial que estos debían agruparse según su oficio en aquellos lugares determinados.



En este pleito Mayor Fernández Pita queda condenada a restituir a Juan de Columbra sus propiedades y al pago de las costas judiciales, apelando luego a la Real Audiencia.



Otro de los pleitos hace referencia a una causa acumulada al Capitán Peralta. El representante de Rodrigo Pardo, Juan de Ávalos, presenta esta querella ante el corregidor, en que acusa a Mayor Fernández Pita, mujer de Sancho de Arratia, por injurias contra su representado, calificando a dicha mujer “de revoltosa y malvivir, que levantaba muchos ruidos y cuestiones”



Alegando que su denuncia es motivada por las ofensas que dicha mujer le había dirigido, tanto en la feligresía de San Cristóbal, como en la cárcel de la ciudad, a donde había sido llevado su defendido preso, mediante la petición de Mayor Fernández y su marido Sancho de Arratia.



Todo se resume a una siega de hierba el labrador hizo en un prado de dicha feligresía y cuya propiedad se disputaban entre ambos, que termina en las injurias que el querellante decía haber recibido









“Soberbia”





En otro se hace referencia a una querella del soldado Antonio Pinto, que denuncia a Mayor Fernández Pita asegurando que “siendo él honrado e hijodalgo, la dicha, le llamó ladrón, bellaco y le tenía su casa robada, le había llevado muchas cosas de ella. Llamándole desvergonzado, entró en mi aposento y me llevó dos (prendas de) lino y una pretina, un pañuelo de Holanda y una llave del dicho aposento y otras cosas, una camisa de un soldado que me había dado. Que se la diese y ni más ni menos me la niega y jura en forma que esta querella no es de malicia (...)”



Así, acusaba a Mayor Fernández Pita de ser una mujer soberbia y de mala palabra, que no quería a nadie que ocupase su casa, ya fuese gente de la guerra o de otra índole, de la calle de la Carnicería, o de la de Herrerías, sin pagar nada por aposento.



Por entonces, su domicilio estaba en la calle Carnicería y señalan, en relación con esta mujer, que tenía un carácter compulsivo. La causa se unió a la del Capitán Peralta.



Otro pleito está relacionado por una causa por injurias verbales. Recogido en legajo 783/62 de 1595, traerá de cabeza a Mayor Fernández Pita y, junto con el del capitán Peralta, serán también los más graves de su vida.









Cárcel





En el pleito con el capitán Peralta es condenada a destierro, lo mismo que con este con Juan Rodríguez de Taibo. La pena no podrá quebrantarla, sino quiere ver al doble de la impuesta.



Estos juicios marcan su vida y, poco después de la sentencia, solicita una demora de 45 días para componer su hacienda. La Real Audiencia le concede un plazo de 20 y cumplir con la pena de destierro.



La querella va contra el procurador de la Real Audiencia, Juan Rodríguez de Taibo, Pedro Fernández, carcelero de la cárcel de la ciudad y de su mujer, María Fernández,



Este pleito será muy duro para ella, pues aquí le toca roer un hueso, ya que son oficiales sujetos a la justicia y como a tales, se les debe respeto, algo de lo que Mayor Fernández, no entendía. La acusación de injurias acaba en una agresión física, que se lleva a cabo en la persona del procurador Juan Rodríguez de Taibo y se produce en el interior de la cárcel, en la cual estaba presa Mayor Fernández Pita.





En uno de ellos, la conclusión del caso sería la peor manera que esta mujer esperaba al ser condenada a sufrir destierro





Da inicio cuando el procurador acude a la cárcel y Mayor Fernández, al verle, comienza a insultarle. En medio del intercambio de insultos, ella lanza a la cabeza del procurador un pichel de estaño, que venía a ser un vaso con un pitorro o una jarra del mismo metal que servía para beber líquidos. Tiene que intervenir el carcelero para calmar la situación.



Como resultado de aquella agresión, el corregidor ordena que le pongan grilletes y ambos contendientes terminan poniéndose sendas querellas criminales ante el corregidor en amparo de justicia, acusando Mayor Fernández a Taibo, de haberle dicho ser una “Puta desvergonzada” así como otros improperios apelando Mayor Fernández a su situación de ser una viuda honesta.



La conclusión del caso sería de la peor manera que esta mujer esperaba, ser condenada a sufrir destierro.