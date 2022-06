Vanesa Martín | “Galicia es una tierra mágica y espero que me traiga suerte”

Vanesa Martín dará comienzo a su gira española este sábado y lo hará en el Palacio de la Ópera (21.00 horas), con su reedición de “Siete veces sí” bajo el brazo, aunque sin olvidarse de temas pasados, ni de las creaciones que está estrenando estas semanas.









¿Qué se puede esperar quien vaya el sábado al Palacio?

Pues estamos con el disco nuevo, “Siete veces sí”, y vamos a presentar estas canciones y el resto, un recorrido por mi carrera. Arrancamos la segunda parte de la gira, en España, con este concierto en A Coruña. Para mí Galicia es una tierra mágica y espero que me traiga suerte para esta nueva etapa que comienza.



Decía hace poco que esta gira está siendo como volver a empezar.

Estoy como una niña pequeña que estrena zapatos. Siempre he valorado todo mucho, pero después de la pandemia, si cabe, tiene un plus, un extra. Estamos disfrutando cada noche en el escenario, muchísimo. Estamos recién aterrizados de una gira por EEUU que ha sido muy inspiradora. Me encuentro en un momento de mi vida en el que vengo cargada de energía, con canciones nuevas que quiero mostrar a la gente, con el lanzamiento con mis compañeros y amigos Jesse & Joy (“Si pudiera”) y con muchas ganas de experimentar, de seguir creciendo y de seguir jugando a hacer música.



Tras la época de las restricciones, ver que el Palacio estará lleno, sin mascarillas, pudiendo moverse, debe ser emocionante.

Hombre, claro. Recuperamos la normalidad y, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de girar cuando había que dejar los espacios de seguridad... había mucha contención y ganas de liberarnos, pero no podíamos, por seguridad. Ahora, es maravilloso. Tengo unas ganas tremendas.



Dice que recorrerá su carrera en el concierto, después de 15 años, ¿como ve a la Vanesa Martín que empezó y a la que es hoy en día?

La esencia, la emoción y la ilusión se mantienen intactas, pero, evidentemente, hay un conocimiento, una evolución y unas herramientas diferentes y mucho más depuradas y eso me permite afinar en cuanto a sonido, estilos, arreglos y puestas en escena mucho más definidas. Hay una evolución natural y me encanta que así suceda.



El público siempre le ha sido muy fiel, ¿como ve esa evolución en ellos?

Se han ido sumando, cada vez somos más, por suerte. Hay mucho público que conservo desde los inicios, que han ido creciendo conmigo y vamos de la mano. Y hay otro mucho público, muchísimo, por suerte, que se han incorporado, están incoporándose y que se irán incorporando y que tengo las puertas abiertas para enseñarles ese trocito de vida que me encanta compartir.



A la hora de crear, ¿como se le pone voz a los sentimientos?

Me limito a dejarme llevar, a fluir. No tengo ningún tipo de pudor a la hora de escribir sobre cualquier tema. El proceso es la necesidad de contar algo y llevarlo a un plano en el que encontremos palabras en las que encontrarnos.