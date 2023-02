Los usuarios del skate de Los Rosales denuncian que no está acabado pese al anuncio municipal

A finales de la semana pasada, el Ayuntamiento de A Coruña anunciaba que los trabajos de restauración y mantenimiento en la pista de skate de Los Rosales habían finalizado. Según el comunicado hecho público al respecto por parte del ente municipal, estas obras ya finiquitadas se habían hecho “tras escuchar las demandas y necesidades de la personas usuarias de este espacio”. Sin embargo, Gabriel Amado, miembro de la plataforma Skateboarding (que engloba a un elevado número de las personas que practican esta actividad deportiva en la ciudad) asegura que eso no es así.



“Esos trabajos están a medias. De hecho, falta lo más importante para nosotros, que es el suelo; y tampoco está lista la iluminación”, señala Amado, que se muestra sorprendido tras el anuncio del Ayuntamiento. “Es que los trabajos no están terminados. No sé que sentido tiene hacer este anuncio ahora, porque es exactamente igual que si lo hubieran hecho hace un par de semanas. Las necesidades son las mismas. Me parece bien que hagan públicas sus actuaciones, pero cuando efectivamente estén listas”, asegura. Amado, que mantuvo una reunión en las últimas semanas con representantes municipales, espera que las obras se concluyan “lo antes posible”.