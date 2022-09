Urxencias del Chuac obtiene el sello EFQM 200 por su “xestión excelente”

Nuevo éxito del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). En este caso, para el Servizo de Urxencias que, “en recoñecemento ao traballo realizado nos últimos anos, así como ás melloras introducidas”, acaba de ser distinguido con el Sello EFQM 200 que concede el Club de Excelencia de Gestión. Una distinción que, como explica la responsable del Área de Calidade de Urxencias del centro coruñés, Belén Rodríguez Hermida, “implica un firme compromiso coa xestión excelente, innovadora e sostible” y es “a mostra do noso esforzo por crear unha cultura de mellora, por facer ben o que hai que facer, de acordo co establecido polos protocolos vixentes e traballando para os resultados a corto prazo, pero tamén preparándose para o futuro”, resumió Hermida.



En su compromiso con alcanzar la excelencia, el servicio realizó un enorme esfuerzo en los últimos años, identificando las distintas etapas del proceso en aras de “mellorar a trazabilidade na atención” y apostando continuamente por la humanización para “aumentar a seguridade do paciente”, indicaron desde el Hospital de A Coruña.



Con la intención de cumplir su compromiso con la excelencia se definió un mapa de procesos con tres niveles: estratégicos, operativos y de soporte, “que abarcan as actividades que se desenrolan na organización”, detallaron también desde el centro incidiendo en que, para crear valor sostenible, también se diseñó una herramienta informática que permite disponer de información de la evolución de cada enfermo y de la situación, en tiempo real, del Servizo de Urxencias.

Código QR

“Os pacientes e as súas familias convértense na nosa razón de ser, polo que traballamos na humanización da atención, aumentando a confidencialidade a través de códigos de chamada, creando espazos con maior intimidade e simplificando o acceso a información por parte da familia ou do propio paciente a través dun código QR, algo de especial relevancia durante as restricións marcadas pola pandemia do covid-19”, señaló el responsable del servicio, José Manuel Fandiño.



Además, se identificaron los colectivos de interés clave par el servicio, desde los enfermos y sus acompañantes, así como el propio personal, “creándose alianzas con outros servizos necesarios para a atención do paciente urxente, na busca continua da innovación, transformación e creación de valor sostible”, y se analizaron los resultados que miden la actividad del Servizo de Urxencias.



El EFQM se convirtió así en un marco de referencia que permite ver la situación en un determinado momento y cómo es su evolución para hacer una reflexión estratégica de la gestión integral de Urxencias. “Todo isto co obxectivo de non pensar só no presente, se non adaptarse, incluso adiantarse, aos cambios que están a producirse nun entorno que evoluciona cada vez mais rápidamente”, apuntaron responsables del Hospital de A Coruña.