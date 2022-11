La urbanización de Xuxán avanza con la apertura de un parque infantil

Desde que comenzó el año, Xuxán (antiguo Parque Ofimático) está en obras de urbanización por valor de once millones de euros desde que comenzó el año y ahora que está acabando, ya hay muchas partes que están concluidas. Sin embargo, las obras continuarán durante 2023, por lo menos hasta julio, cuando el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, espera que esté concluida la pasarela que unirá Xuxán con Matogrande, y que es la infraestructura más demandada.



Díaz acompañó a la alcaldesa, Inés Rey, en su visita a Xuxán, donde inspeccionaron las zonas de juegos infantiles y los parques de calistenia y biosaludable en el barrio. También destaca una gran plaza central de 500 metros cuadrados que se comenzará próximamente y que está llamado a ser el lugar donde se celebrarán las ferias y las otras actividades del nuevo barrio de la ciudad.



Construcción a buen ritmo

Aunque no tan nuevo: como señaló la regidora, hace once años que existe el barrio, pero su desarrollo ha sido muy lento. El Gobierno local ha tratado de acelerarlo dando salida a las licencias de construcción, de las que se aprobaron once (entre este mandato y el anterior) que suponen 852 viviendas, de manera que Xuxán está lleno de actividad a día de hoy. Y como todo barrio nuevo, necesita servicios y equipamientos.



Por ejemplo, a día de hoy en Xuxán ya se han plantado 1.035 árboles de veinte especies (entre ellos, tres olivos trasplantados de puntos cercanos) y 2.835 arbustos de ocho tipos distintos. En total, el nuevo barrio cuenta más de 16.000 metros cuadrados de zonas verdes, entre superficie de césped y pradera natural, ocho fuentes de agua, 85 papeleras y 50 bancos.



Permeabilidad

Como señaló la alcaldesa, es evidente que Xuxán necesita permeabilidad con el barrio vecino de Matogrande, tal y como la tiene con Eirís, de ahí que sea necesario tener una pasarela que salve la vía del tren. En cuanto a la posibilidad de que una línea de bus atraviese el barrio, la regidora se mostró prudente



“Es evidente que, si se colmatan las 47 parcelas, con edificios de viviendas, los ciudadanos de xuxán necesitarán y tendrán derecho a los mismos servicios que los otros barrios”; consideró.