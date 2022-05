El último habitante de A Pasaxe ya rechazó hasta siete alternativas de vivienda

La situación del poblado de A Pasaxe continúa estancada, tal y como explicaba ayer la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, al indicar que el último habitante de este entorno de infraviviendas rechazó hasta siete propuestas diferentes.



Esto supondría que ha rechazado una propuesta más de las que le habían realizado hasta hace dos semanas, motivo por el que Neira aseguraba ayer que “no existen más novedades”.



Se trata de la última persona que resta por realojar de este poblado para poner fin a más de tres décadas de infraviviendas junto a la ría do Burgo.



El objetivo que tiene ahora el departamento de Neira, es tratar de encontrar una opción de habitabilidad para este inquilino y su familia. Como ya se explicó en diversas ocasiones, no se trata de dar una vivienda, sino de buscar una alternativa de alquiler subvencionado durante un tiempo estipulado, como ya se habría hecho en otras ocasiones y situaciones.









Propuestas y plazos





Neira detallaba que “se le han ofrecido, a fecha de hoy, siete alternativas habitacionales, ha rechazado las siete, porque parece que ninguna se corresponde con las demandas, o sus posibles necesidades”.



Ya durante las últimas semanas se tuvo conocimiento, a través de la representación legal del último inquilino del poblado, que el interés del mismo es poder disponer de un entorno en el que llevar a cabo sus actividades diarias, vinculadas a la chatarra, algo que vería como más beneficioso que el mencionado alquiler. Y es que los pisos ofrecidos, según explicaban, cambiaban su forma de vida de un modo brusco.



Mientras tanto, la edil explicaba ayer que, “desde el ámbito de los Servicios Sociales, nosotros seguimos trabajando para la salida del poblado de la última de las personas que allí habitan” y añadía que el objetivo es que esta salida sea “pacífica y tranquila”, además de “voluntaria”.



Por el momento, no se han dispuesto plazos para esta salida, esperada y anunciada desde hace meses. La concejala recordaba que el Ayuntamiento no dispone, ni puede promover, ningún tipo de plazo porque la titularidad no le corresponde. “La cuestión administrativa de plazos, lógicamente, depende de los titulares”, incidía Neira, que añadía que en su área “nos limitamos al trabajo con las personas”.



Y es que la titularidad de este espacio es de la Demarcación de Costas, que sería quien tendría que disponer algún plazo para el mencionado desalojo. En el momento que establezcan alguno, “nos sentaremos a hablar con ellos”, concluía la concejala de Benestar Social.