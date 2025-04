UDC y Hotel Bela Fisterra invitan a Galicia al poeta irlandés Paddy Bushe

El poeta irlandés Paddy Bushe llegará el próximo 7 de abril a A Coruña, por segunda vez, para iniciar una residencia literaria en Fisterra. A través del Instituto Universitario de Estudios Irlandeses Amergin, de la Universidad de A Coruña, y con la colaboración del Hotel Bela Fisterra, el escritor nacido en Dublín en 1948, que vivió durante décadas a pocos metros del Atlántico, en la localidad de Waterville (Kerry), regresará a Galicia, uno de los territorios de Europa que más relación tienen con su producción literaria. Premiado en 2016 con The Irish Times Award, Bushe cuenta con una obra poética extensa y profundamente arraigada en el pasado legendario irlandés, en la que destaca el amor por el oeste de Irlanda y por la huella dejada por los mitos, en especial la leyenda de Amergin, que narra la llegada del druida milesio desde Galicia a las costas irlandesas.

Escritor tanto en inglés como en irlandés, lengua que promueve y utiliza habitualmente en su comunidad de Kerry, Paddy Bushe ha sido también traductor de poemas desde el chino (la huella oriental es importante en su literatura) y también de algunas composiciones del destacado poeta Sorley MacLean, desde el gaélico escocés. Algunos poemas de Paddy Bushe aparecen traducidos al español y al gallego en la antología Fisterras atlánticas, compilada por Antonio de Toro y J. Miguel Giráldez y publicada por Medulia.

Entre sus colecciones de poemas más conocidas figuran 'To Ring in Silence, new and selected poems' (Dedalus, 2008) y 'My Lord Buddha of Carraig Eanna' (Dedalus Press, 2012). También ha escrito profusamente en prosa sobre la península de Iveragh y sobre el entorno antropológico y cultural que inspira su poesía, a través de los restos arqueológicos y el pasado medieval. Aficionado al trekking, o senderismo de alta montaña, que practicó incluso en el Himalaya, la poesía de Bushe está íntimamente relacionada con la energía que emana del terreno y del paisaje en el que habita desde hace varias décadas.

Los miembros del Instituto de Estudios Irlandeses de la Universidad de A Coruña Amergin han mantenido durante más de veinte años un contacto intenso con Paddy Bushe. Entre otras cosas, participaron activamente en varias ediciones del llamado Amergin Poetry Gathering, una celebración dedicada a la poesía y la música que se celebraba en los días del solsticio de verano en Waterville, Kerry. Poetas gallegos y músicos, como Manuel Rivas y Carlos Núñez, entre otros, participaron también activamente en este singular evento.

La presencia de Paddy Bushe en Galicia se inicia el día 8 de abril con una conferencia en la Facultad de Filología de la Universidade da Coruña, bajo el título de Amergin and Irish literature (impartida en Inglés) a partir de las 18.30, abierta al público. Después, el poeta comenzará su residencia literaria en el Hotel Bella Fisterra, donde permanecerá varios días escribiendo de sus impresiones directas del paisaje y de la comarca, en compañía, también, de algunos poetas del entorno.

Finalmente, el sábado 12 de abril se celebrará un evento literario en el propio hotel Bella Fisterra en el que Paddy Bushe leerá algunos de sus poemas, con versiones traducidas a la lengua gallega en la voz de poetas como Xulio L. Valcárcel, Francisco Fernández Naval, Alexandre Nerium, Rivadulla Corcón, Modesto Fraga, y Xosé Iglesias, entre los confirmados hasta el momento. La música correrá a cargo del dúo coruñés Brigantia. El evento tendrá lugar a las 13 horas en el propio Hotel Bella Fisterra de esta localidad de la Costa da Morte y la entrada es libre.