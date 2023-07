Turista en A Coruña: Los diez sitios que no te puedes perder si visitas la ciudad

Seguramente muchos no pensarían en hacer un viaje a A Coruña, porque no es una ciudad muy conocida fuera de España. La cuestión es diferente para dos chicos que salieron de Italia con una Erasmus y que cuentan cómo ven este territorio desde un punto de vista turístico.

Torre de Hércules / Shasika/Gerald

1. Torre de Hércules y playa de A Lagoa

A lo largo de la costa de A Coruña es imposible no notar la presencia de la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo todavía en funcionamiento en el mundo, un punto de referencia para la ciudad. Es accesible gratuitamente el lunes, con reserva previa, para subir a la cima y disfrutar de unas vistas impresionantes de toda A Coruña. Desde lo alto se puede notar también la grandísima rosa de los vientos situada cerca del faro, y el parque de las esculturas, que rodea la torre con todos sus monumentos particulares. Por último, es muy recomendable visitar la playa da Lagoa, también conocida como la playa de la Torre, un sitio perfecto para disfrutar de una puesta de sol en completa tranquilidad.

Paseo Marítimo / Shasika Weerasinghe

2. Paseo Marítimo

Una característica principal de A Coruña es el Paseo Marítimo, que con sus 13 kilómetros es el más largo de Europa. A lo largo del paseo se pueden encontrar diferentes territorios de la ciudad partiendo de playas, monumentos, zonas verdes y portuarias. Para quienes les gustan los largos paseos en tranquilidad, podrán caminar por el paseo deteniéndose en puntos particulares para relajarse y disfrutar de las vistas que ofrece el paisaje. En las tres playas principales de la ciudad (y en otras más pequeñas también) se celebra anualmente el 24 de junio, el evento más importante y multitudinario de la ciudad: la noche de San Juan.

Galerías de la Marina, la Ciudad de Cristal /Shasika/Gerald

3. La Ciudad de Cristal

A Coruña es reconocida como la Ciudad de Cristal por un factor arquitectónico muy interesante. Construido para proteger las viviendas de la lluvia y el viento, comunes en esta zona de España, el complejo de "galerías", que reviste las fachadas de los edificios situados a lo largo de la avenida de la Marina y a lo largo de la Dársena, compone una gran vista modernista sobre el puerto deportivo de A Coruña.

Plaza de María Pita / Shasika Weerasinghe

4. Plaza de María Pita

La ubicación de esta plaza es favorable para llegar a las zonas más interesantes de A Coruña; de hecho, se acerca a la zona de Monte Alto, el puerto y el centro de la ciudad. La plaza de María Pita está incluida en el casco antiguo y está dedicada a la heroína, María Pita, que en 1589 libró la ciudad del asedio del pirata inglés Francis Drake. Está rodeada de porches y en ella podemos encontrar el imponente palacio municipal. Muy cerca se pueden ver numerosos lugares donde se puede comer y beber algo típico, de España y Galicia.

Gerald Guri en el Monte de San Pedro / Shasika Weerasinghe

5. Monte de San Pedro, una ventana sobre el mar

El monte de San Pedro es diferente de los lugares mencionados anteriormente, su belleza radica en su posición elevada respecto a la ciudad. Presenta un vasto territorio verde ideal para los picnics. Además, podemos encontrar un laberinto, dos cañones que vigilan la bahía y una cúpula donde será posible ver A Coruña en toda su belleza. Desde allí se puede ver la torre, una buena parte del paseo marítimo y la inmensidad del océano Atlántico. También es interesante la zona militar que presenta, en un enorme tamaño dos cañones preparados para los períodos de guerra, aunque solo fueron disparados de prueba. Un punto en esta zona que no debe perderse es la ventana, compuesta por rocas que, encajadas entre sí, se abre al océano Atlántico. Si nos piden una foto, este punto es obligatorio.

Jardines de Méndez Núñez / Shasika Weerasinghe

6. Obelisco y jardines

Un punto que representa el centro de la ciudad es sin duda el Obelisco y los Cantones, que se llena de vida todo el día gracias a sus tiendas, jardines y locales de ocio. En cuanto a los jardines, están presentes: el de Mendez Núñez, con la Rosaleda, es una de las zonas verdes más antiguas y concurridas de A Coruña. El Obelisco, en cambio, nace para dotar a la ciudad de un monumento similar al que en 1893 transportó un barco de Egipto a Francia, donde se instaló en la famosa Place de la Concorde. A lo largo de los años ha sufrido distintas modificaciones debido a su altura.

Paleta con pinturas en la

Casa Museo Picasso

7. Museo Casa Picasso

Todos conocemos al pintor Pablo Picasso conocido por su famoso Guernica, realizado en 1937. Al llegar a A Coruña, una parada que no te puedes perder será la casa de acogida del famoso artista, situada cerca de la plaza de Pontevedra. La entrada a la casa museo es gratuita. Junto al edificio se puede ver una exposición de varios artistas que interpretan de manera lúdica, divertida y crítica el famoso cuadro que evoca el bombardeo de la localidad vasca.

Museo de la Ciencia y la Tecnología / Gerald Guri

8. El Muncyt, el Museo de la Ciencia y Tecnología

Sin olvidar el tema de los museos, una visita que no el visitante no se puede perder es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Muncyt. No queremos hacer spoilers, pero la grandeza del museo, que cuenta la historia de la evolución del sector tecnológico en la historia de la humanidad a través de juegos interactivos, te dejará sorprendido por el interés que despierta. Incluso si el turista no es muy amigo de la ciencia, este museo no le dejará insatisfecho.

Casa de las Ciencias/ Shasika Weerasinghe

9. Santa Margarita y Casa de las Ciencias

Otro museo, que sorprenderá al visitante poniéndole a prueba con la física es la Casa de la Ciencias, que con sus juegos interactivos captura el interés. Además, en la última planta se encuentra el planetario, donde es posible sumergirse en el cielo de A Coruña y admirar las estrellas. El establecimiento se encuentra en el parque de Santa Margarita, donde se pueden ver varios monumentos.

Foca en el acuario

10. Acuario

A Coruña, como habréis visto, alberga el océano Atlántico, así que será imprescindible la visita del acuario. La atención se centra en no usar productos químicos dentro de los tanques que albergan a las criaturas marinas locales. El visitante puede sumergirse en el océano en el sótano de la estructura, la sala Nautilus, donde enormes vidrieras dejan a la vista cientos de peces y el único tiburón presente en el museo, Gastón.

Le dieci cose da non perdere A Coruña

Torre di Ercole Shasika

1. Torre di Ercole e spiaggia di Lagoa

Lungo la costa è impossibile non notare la Torre di Ercole, il più antico faro romano ancora in funzione ed un punto di riferimento per la città. È accessibile gratuitamente lunedì su prenotazione per salire in cima e godersi una vista mozzafiato su tutta la Coruña. Dall’alto si può notare anche la grandissima rosa dei venti situata vicino al faro; il parque de Las Esculturas, che circonda la torre con tutti i suoi monumenti particolari e la playa da Lagoa, conosciuta anche come la playa de la Torre, super consigliata per godersi un tramonto in completa tranquillità.

Paseo Maritmo

2. Paseo Marítimo

Una principale caratteristica della Coruña è il Paseo Maritimo che con i suoi 13km è il più lungo d’Europa. Lungo il Paseo si possono incontrare diversi territori della città partendo da spiagge, monumenti, zone verdi e zone portuarie. Se adori le lunghe passeggiate in tranquillità, potrai camminare lungo il Paseo soffermandoti in punti particolari per rilassarti e goderti della vista che offre il paesaggio. Nelle tre spiagge principali della città (e anche in altre spiagge più piccole) si svolge annualmente il 24 di giugno, l’evento più importante della Coruña: la notte di San Juan.

Città di Cristallo

3. Città di Cristallo

A Coruña è riconosciuta come la città di cristallo per un fattore architettonico molto interessante. Costruito per proteggere le abitazioni da pioggia e vento, comuni in questa zona della Spagna, il complesso di “galerias”, che riveste le facciate degli edifici situati lungo l’Avenida de la Marina e lungo la Darsena, compone una grande visuale modernista sul porto turistico di a Coruña.

Statua de Maria Pita

4. Piazza di Maria Pita

La posizione di questa piazza è favorevole per il raggiungimento delle zone più interessanti della città, infatti si avvicina alla zona di monte alto, al porto e al centro città. La piazza di Maria Pita è compresa nella città vecchia e viene dedicata all’eroina Maria Pita, che nel 1589 libero la citta assediata dal pirata inglese Francis Drake. È circondata da portici e possiamo incontrare l’imponente palazzo comunale. Nelle vicinanze si possono trovare numerosi posti dove è possibile mangiare e bere qualcosa di tipico, della Spagna e della Galicia.

Laberinto San Pedro

5. Monte di San Pedro

Il Monte di San Pedro è diverso dai luoghi citati prima, la sua bellezza sta nella sua posizione elevata rispetto alla città. Presenta un vasto territorio verde ideale per i pic-nic, un labirinto, dei cannoni e una cupola dove sarà possibile vedere la Coruña in tutta la sua bellezza. Sarà visibile la Torre, una buona parte del Paseo Maritimo e l’immensità dell’oceano Atlantico. Inoltre incuriosisce la zona militare che presenta, nella loro grandezza due cannoni preparati per i periodi di guerra, che vennero utilizzati solo per delle prove di tiro. Un punto da non perdere è la Finestra, composta da rocce che, incastrate fra loro, si apre all’oceano Atlantico. Se ci passate una foto è obbligatoria.

Obelisco

6. Obelisco e giardini

Un punto che rappresenta il centro città è sicuramente l’Obelisco, che si riempie di vita tutto il giorno grazie ai suoi negozi, giardini e locali notturni. Per quanto riguarda i giardini è presente il giardino di Mendez Nuñez con la Rosaleda, una delle aree verdi più antiche e frequentate a Coruña. L'Obelisco invece nasce per dotare la città di un monumento simile a quello che nel 1893 trasportò una nave dall'Egitto alla Francia, dove fu installato nella famosa Place de la Concorde. Durante gli anni il monumento ha subito delle modifiche a causa della sua altezza.

Museo Casa Picasso

7. Museo Casa Picasso

Conosciamo tutti il famoso Pablo Picasso noto per la sua famosissima "Guernica" realizzata nel 1937. Arrivati a Coruña una tappa da non perdere sarà infatti la casa ospitante del celebre artista situata vicino a la plaza Pontevedra, l’ingresso della casa museo è gratuito. Accanto all’edifico sarà visibile una mostra di vari artisti che interpretano in modo giocoso, divertente e critico il famoso quadro che evoca il bombardamento della città vasca.

Muncyt

8. Il Muncyt, il Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia

Restando del tema dei musei, un altro da non perdere è il Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia (Muncyt). Non vogliamo farvi spoiler, ma la grandezza del museo, che racconta la storia dell’evoluzione del settore tecnologico nella storia dell’umanità attraverso giochi interattivi, vi lascerà stupiti per l'interesse che suscita. Anche se non siete amanti delle materie scientifiche questo museo non vi lascerà di certo insoddisfatti.

Casa de las Ciencias

9. Santa Margarita e la Casa della Scienza

Un altro museo, che vi stupirà mettendovi alla prova con la fisica, è la Casa de la Ciencias, che con i suoi giochi interattivi cattura l’interesse. Inoltre all’ultimo piano sarà presente il planetario, dove sarà possibile immergersi nel cielo della Coruña e ammirare le stelle. La struttura è collocata nel giardino di Santa Margherita dove noterete vari monumenti.

Stella marina nel Acquario

10. Aquarium

La Coruña come avrete ben visto ospita l’oceano Atlantico, sarà curiosa infatti la visita dell’Acquario. L’attenzione cade nel non utilizzare prodotti chimici all’interno delle vasche che ospitano le creature marine locali. Potrai immergerti nell’oceano nell’ultimo piano della struttura, dove enormi vetrate lasceranno la visuale di pesci e dell’unico squalo presente nel museo, Gastón.