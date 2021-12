Trabajadores del Hospital de A Coruña se movilizan para exigir refuerzos de personal

Trabajadores del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) volvieron a movilizarse ayer para denunciar la sobrecarga asistencial que, según denuncian, sufre el departamento de Urgencias, y reclamar un refuerzo de la plantilla.



La movilización convocada por el personal de emergencias se llevó a cabo en las inmediaciones del complejo, pero contó con el apoyo de trabajadores de todo el hospital y logró una gran participación. “Ya no podemos más y reivindicamos un pacto que se firmó en el 2019 pero que no se ha cumplido”, aseguró un portavoz del personal del hospital coruñés.



Las concentraciones se repiten cada jueves, pero en esta ocasión cobró mayor relevancia al tratarse de unas fechas en las que, denuncian, hay más precariedad. “Es una olla a presión a punto de estallar”, expresan.



El personal señala que la atención asistencial se cubre con trabajadores de otros puntos del servicio y que la improvisación es constante. “Esto lleva a que la atención en los pasillos sea desplazando personal de otras localizaciones de Urgencias, sobrecargando todavía más el servicio”, comunican.



Por todo ello, desde el colectivo exigen incorporar personal suficiente para poder eliminar la carga de pacientes en los pasillos. “Tratamos de hacer todo lo que podemos con los medios que tenemos, pero queremos atender a los enfermos como se debe”, añaden. En la concentración se portaron carteles con lemas como “Ni recursos, ni humanos” o “Faltan manos para cuidarte”, entre otros. Además de cantar villancicos reivindicativos, se clamó por la urgencia de incrementar el personal cuanto antes.



Si es necesario, adelantan desde el colectivo denunciante, no se descarta sumar otra serie de medidas si se continúa ignorando la “crítica” situación del personal.