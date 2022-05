El tiempo en que los coruñeses desplegaban su ingenio para conseguir harina

El Ayuntamiento trata de la total falta de harina que hubo hoy en el peso y la poca que concurrió los días anteriores, siendo el abasto principal de los vecinos, sin el cual no pueden existir, de que en otras ocasiones han resultado graves perjuicios, los que deben precaverse y solicitar por todos los medios justos posibles, el más copioso abasto de este género. Y teniendo presente que por la gran sequía del tiempo, los molinos de Tierra de Bergantiños y de los Barreiros. No tienen uso por falta de agua, el único refugio de que se puede valer el común, es las aceñas do Burgo, Acea Dama y las del Puente Gaiteiro. Se acordó y suplicó al señor Alcalde Mayor, se sirva hacer comparecer a los tres molineros que tienen a su cuidado las referidas aceñas y les tome declaración del número de muelas que cada uno tiene: Si algunas no están corrientes, el motivo, si están bien reparadas, si están embargadas o ocupadas por algunas personas, quienes son y con, que orden: Si los vecinos de esta ciudad envían sus frutos a moler a ellas, si tienen pesos para recibir y entregar y si están conferidas, si la compuerta de la aceña do Burgo está corriente para que se introduzcan las aguas del mar: Y si no lo está porque motivo, quién cobra la Renta de ellas y en que cantidad están arrendadas, si los pisos, techos y paredes están bien reparados, todo ello en la auténtica forma para en su vista providenciar lo que más convenga al abasto general del común y para ello se saque testimonio de este acuerdo.....





Acuerdo sobre la providencia

En este ayuntamiento se trató sobre el grave desorden que hay en la venta, del pan cocido de trigo y la inobservancia que quieren introducir del arancel establecido los panaderos y tenderos. Abusando, aquellos en traerlo con mucha mezcla el trigo y centeno lo que es digno de pronto remedio y se acordó se publique bando para que todos los panaderos y tenderos obedecieren y guardasen el arancel y tasa del pan cocido con trigo. Pena el que no lo cumpliese se le dará por perdido todo el pan que se encontrase con mezcla y falta de peso, además se le sacarán cuatro ducados, la primera vez, para la crianza de los niños expósitos y por la segunda, un mes de cárcel y ocho ducados de multa con la misma aplicación, las dos tercias partes y la otra para el ministro y el denunciador y en la misma confirmo se entienda los cuatro ducados por primera vez, no obstante la absoluta aplicación y por la tercera, no solo perderá el pan, sino que se le sacarán veinte ducados de multa la tercia parte para el denunciador o ministros otra parte para gastos públicos de justicia y otra para los expósitos y se procederá a lo que más haya lugar y que no pueda fabricar otro pan que de ocho o de dieciséis maravedíes; Por lo que respecta al pan cocido que viene a ventas de la ciudad de Betanzos en que se reconoce los mismos perjuicios y con merced en eso, se suplica al señor Alcalde Mayor se sirva pasar carta de oficio al de la ciudad de Betanzos a fin de que dé providencia y la haga intimar a las que vinieren a venderlo a esta ciudad, lo ejecuten con el debido peso que tiene arreglado aquella ciudad y que en caso de traerlo con mezcla de centeno se les dará por perdido, previniéndoles también que los panecillos que trajesen sean precisamente de a dos o de a cuatro cuartos y para que en económica providencia se proceda conforme al conocimiento, comunique copia auténtica de ello que en esto ordenaré como también del arancel en la consideración de que esta ciudad practicará lo mismo. En las ocasiones que se ofrezcan a la M N L Real ciudad de Betanzos.





Horneros franceses

Al respecto es necesario formar arancel particular para la venta del pan que vendiesen los horneros franceses, por ser de mejor calidad se acordó que al presente haga comprar cuatro ferrados de harina y pesado haga que uno de los horneros franceses a su presencia lo haga cernir, amasar y cocer la flor de la harina, separada como asimismo la segunda y tercera suerte que acostumbran a sacar, todo ello en panecillos de cuatro cuartos, poniéndole a todo ello el precio el escribano por testimonio auténtico para en vista de todo tomar la ciudad la providencia más conveniente al común, cuyo coste del dicho cuatro ferrados de harina pagará Martín Escudero, de los efectos de tres millones y carnes con testimonio de este acuerdo que sirva de libranza como también al coste del hornero que adjuntará el presente testimonio. Pagando Martín Escudero con su Real papel y así lo acordaron y firmaron.





Las consecuencias tanto de la escasez del trigo como de la falta de molinos eficientes en la ciudad hacían que las vicisitudes de este necesario alimento se convirtiese en un caballo de batalla diario para la población, desde hacía más de 200 años que esta penuria del pan la venía padeciendo de una forma harto notable la población de la Coruña y no se veían las formas de solucionarlo de una manera eficaz y definitiva, por lo que este problema continuaría aún en vigor durante mucho tiempo más y esto a pesar de que la ciudad seguía contando con numerosos molinos de mano, pero todo ello se volvía insuficiente ante la escasez de grano con que elaborar el pan, por lo que una de las soluciones para alargar las reservas del grano de trigo era el proceder a elaborar pan de mezcla. Aunque en estos tiempos esta solución no era bien vista y se consideraba como un acto de aprovechamiento sobre lo ajeno.