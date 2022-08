En este taxi sigue la fiesta

Este taxista no necesita presentación. El favorito de los jóvenes coruñeses, el más demandado y el que promete que la vuelta a casa sigue siendo una fiesta. Toni Patiño ofrece reguetón, selfis, pago con Bizum y un viaje memorable en su coche de siete plazas, ideal para grupos que no quieran separarse. “¿Que estás romanticón y te apetece escuchar a Julio Iglesias? Yo te lo pongo”, bromea Patiño, quien reconoce que lo importante es dar un buen servicio y “que el ritmo no pare”.



Es muy difícil encontrar su taxi, que comparte con su compañero Juan, en una parada de la ciudad. “Siempre estamos recibiendo llamadas porque saben que damos fiesta y un buen rato”, asegura. El secreto de Toni en realidad es muy sencillo. Su hijo, Ángel, fue quien le aconsejó y le puso al día de la música que le gusta hoy en día a los jóvenes. “Cada música tiene su época y el reguetón ahora triunfa y es el centro de sus emociones. Antes me descargaba mi hijo la música, pero ahora ya lo hago yo”, dice. Eso sí, este taxista es ecléctico y tiene para todos. “Voy variando dependiendo del cliente. Si es gente de cierta edad, pongo rock, por ejemplo. Mi compañero Juan es un fenómeno de la música de los 80 y los 90, pero yo soy más disperso”.



La música no es lo único que une a Toni con sus clientes. El “buen rollo” es el gran ingrediente de los recorridos que hace. “Lo normal cuando se acaba la noche es que los chavales lleguen al taxi y se queden dormidos o vomiten, pero a mí, al poner la música, cantar y vacilar, nunca me han vomitado. Empiezo con el volumen y bajito y siempre piden que lo suba”.



Prueba de este buen ambiente con los jóvenes es su perfil de Instagram, @toni_patino, donde sube fotos con sus clientes desde el año 2015. “Un día me cogieron el móvil y me dijeron que tenía que hacer un Instagram y, desde esa, o ya usan ellos mi móvil para hacer fotos o directamente hago yo un selfi”, comenta. Por el taxi de Toni han pasado personalidades como Touriñán, Manquiña y hasta Rosario Flores, a quien llevó al aeropuerto la semana pasada tras su concierto en Betanzos. “Iba tarareando la música que le puse”, relata.

Vehículo adaptado

La andadura en el sector del taxi de Patiño comenzó en 2010, junto a Juan. Por aquel entonces, notaron que había carencia de ciertos servicios y un público más exigente. “Se nos ocurrió disponer de un vehículo de siete plazas, porque así las familias pueden ir juntas y los chavales, que van más justos de dinero, pueden compartir entre todos un taxi y no gastar tanto en dos distintos”, expone.



Por el día, Juan es el encargado del coche, mientras que Toni se decantó por el horario nocturno. Además de tener sitio para grupos, son también un servicio de Eurotaxi, es decir, taxi adaptado. “De esta forma, podemos llevar de una a seis personas o cuatro y una silla de ruedas”, afirma Patiño. Pero todavía hay más. “Permitimos compartir taxi entre gente que nos llama para pedir servicio por separado. Si alguien nos llama desde Betanzos y otra persona desde Iñás o Santa Cristina, ofrecemos que, en vez de pagar el de Betanzos 35 euros, lo compartan entre todos y paguen menos”. Otra peculiaridad es que disponen de Bizum, una de las modalidades de pago preferida por los jóvenes.



En definitiva, Toni define su trabajo como “una constante renovación”. “Hay que estar a la altura del cliente y tener lo que quiera. Siempre espero a que entren en casa por la noche, por ejemplo, y por ello ya hay muchas madres que me llaman para reservar el taxi de sus hijos. Personas que cogí con trece años y que ahora tienen 25 me siguen recomendando para que lleve a sus hermanos pequeños. No fallamos, si reservas, ahí estaremos”, mantiene. Y es que, la seriedad tiene cabida con la fiesta. “Hacemos todo tipo de servicios, pero mi lema es que el ritmo no pare”.