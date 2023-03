Talía Teatro estrea no Rosalía unha obra coa que xerar debate no público

“Os clásicos iluminan o noso presente”, apuntaba onte o director Tito Asorey na presentación de ‘Unha inimiga do pobo’, adaptación do texto clásico de Henrik Ibsen (‘Un enemigo del pueblo’), que vivirá a súa estrea os días 3 e 4 de marzo no teatro Rosalía de Castro.



A obra de Talía Teatro presentouse onte no recinto herculino coa presenza do concelleiro de Turismo, Juan Ignacio Borrego, o director da Agadic, Jacobo Sutil, do propio Asorey, do director da compañía, Artur Trillo, da protagonista, Marta Lado e do director do Rosalía, Paulo Rodríguez.



Apuntaba Trillo durante a presentación que “escollemos onde estrear, porque non todos os recintos son tan acolledores” e daba as grazas á dirección do teatro pola posibilidade de abrir varios días antes de emprender a ruta que os levará a Carballo (10 de marzo), Vimianzo (11 de marzo), Cee (12 de marzo), Ourense (25 de marzo) e Culleredo (31 de marzo).



Nesta adaptación, Helena (Marta Lado) é unha doutora de prestixio que regresa á súa vila natal para comezar unha nova etapa. Embarazada, afronta o seu estado coa ilusión dun novo proxecto profesional: un balneario como alternativa turística sostible. Dende aí, a contaminación a auga da zona e a súa loita por preservar a saúde da poboación frente a intereses económicos van colocala no punto de mira da súa propia veciñanza.



A pesares da distancia no tempo (140 anos dende que Ibsen publicara a obra), “é unha peza dunha actualidade moi profunda”, explicaba Asorey, que engadía presentará unha “dicotomía saúde-economía”.

Reflexión

“Subímonos aos ombros dun xigante coma Ibsen para facer reflexionar ao ao público”, sinalaba o director da peza, que apostaba porque a obra xere debate á saída do recinto, además de que sexa “un espectáculo divertido”. A protagonista, Marta Lado, tamén apostaba pola reflexión, “a ver si conseguimos xerar debate”, afirmaba no acto.



Artur Trillo aseguraba que esta é unha peza “de grande formato”, tanto a nivel de texto como escenográfico e número de actores.



Trillo destacaba tamén o mantemento da política de Talía Teatro de convidar directores alleos á compañía, “invitar directores que nos axuden a experimentar”.



A estrea de ‘Unha inimiga do pobo’ no teatro Rosalía é, en palabras de Borrego, “unha honra para a cidade”, ao tempo que subliñaba que non é só unha obra, “é todo un evento”, “Talía é unha referencia do teatro galego”.